Hradečtí vedli po hodině hry už rozdílem třech branek, herně dominovali a mohli přidat i další gólové zásahy. To se ovšem nestalo, tudíž si vzal slovo domácí celek hrající divizi C a dvěma trefami duel v závěru zdramatizoval. Víckrát se už ale síť nerozvlnila.

Mladé Votroky čeká o nadcházejícím víkendu poslední přípravný zápas před startem jarní části České fotbalové ligy skupiny B. Generálku obstará domácí mač s divizním Letohradem. Hrát se bude v sobotu od 10 hodin na malšovické umělce.

Kouč Krejčík proti svému bývalému týmu. Béčko Votroků v přípravě zdolalo Náchod

MFK Trutnov - FC Hradec Králové B 2:3 (0:2). Branky HK B: 7. a 59. Hájek, 29. Hodač. Hradec Králové B: Čábelka (60. Hrnčíř) – Kadrmas, Baloun (60. Zengler), Holovatskyi – Hlaváč, Hypšman (60. Houdek), Junek, Hájek – Schmoranz (60. Březák), Hodač, Boniš.

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Trutnov se prezentoval velice dobrým výkonem. My dominovali zejména v první půli, s tou jsme byli hodně spokojeni. Měli jsme vše po kontrolou, vedle dvou vstřelených branek jsme si vypracovali ještě další šance, které však zneškodnil soupeřův brankář. Po přestávce jsme pokračovali v nastoleném trendu a po necelé hodině hry vstřelil Hájek svoji druhou branku. Duel měl vysokou úroveň až do samotného konce. My ale své další příležitosti už zužitkovat nedokázali a domácí zvládli korigovat výsledek na 2:3.“