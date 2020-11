Amatérské fotbalové soutěže byly předčasně ukončeny a dohrávat by se měly až na jaře. Výjimku nedostala ani třetí liga, kde má náš region hned dva zástupce. Rezervu FC Hradce Králové a Chlumec nad Cidlinou. Za béčko Hradce pravidelně nastupuje záložník Marek Kejř. Jeho týmu se na podzim výsledkově příliš nedařilo, když je po osmi odehraných kolech až dvanáctý se ziskem devíti bodů. „Spokojeni s výsledky být určitě nemůžeme,“ říká Kejř, jenž má zkušenosti i z mládežnických reprezentací.

Letošní sezona byla přerušena, věříte, že se ještě celá dohraje?

Ze začátku jsem tomu věřil, protože ještě nebyly tak přísná opatření, ale teď opravdu nevím. Situace v Česku je opravdu vážná. Už teď je jasné, že se sezona bude dohrávat jedině na jaře. Doufám, že se to stihne, když teď třetí liga nedostala výjimku.

Stihli jste odehrát osm duelů, ve kterých jste získali pouze devět bodů, předpokládám, že ke spokojenosti máte daleko?

Máte pravdu. Výsledkově a bodově rozhodně spokojeni být nemůžeme. Ztratili jsme hodně bodů v zápasech, které jsme měli jasně vyhrát. Bohužel jsme se především trápili v koncovce, což nás hodně brzdilo. Díky tomu jsme zbytečně prohrávali.

Cíle jsou asi vyšší, souhlasíte?

Ty jsou tady vždycky stejné, máme ty nejvyšší ambice, to znamená, hrát v horní polovině tabulky. Chceme předvádět pohledný fotbal, který by se fanouškům líbil. To si myslím, že jsme celkem plnili, ale bohužel se to do výsledků nepromítlo.

Situace není dobrá, jak je to s tréninky?

Dokud to šlo, tak jsme v malých skupinách trénovali každý den. Poté musel makat každý sám.

Je vám teprve devatenáct let, jaké máte fotbalové ambice?

Určitě bych si chtěl zahrát fotbal v zahraničí na světové úrovni. Já jsem měl vždycky vysoké ambice, doufám, že se mi je podaří naplnit. Teď však chci, aby mi drželo zdraví, to je opravdu nejdůležitější.

Vy máte už několik startů za mládežnické reprezentační výběry, co to pro vás znamená?

Reprezentovat je odměna za tvrdou dřinu. Dalo mi to spoustu zkušeností, snad se tam ještě v budoucnosti podívám.

Berete tyto starty za váš doposud největší úspěch?

Rozhodně. Přesně takhle to cítím. Zahrál jsem si proti týmům Irska, Švédska, Belgie a Dánska. Chtěl bych si to zopakovat, takže je to výborná motivace do tréninku.