V Krkonoších však nesmíme zapomenout na nejvýše postavený klub pojizerského regionu. Tím je od letošní sezony FK Přepeře, který je nováčkem B skupiny ČFL.

Za první polovinou aktuálního ročníku se ohlédl místopředseda oddílu Miroslav Kvapil (na snímku vpravo druhý zprava), jenž přebírá i roli sekretáře a působí u týmu coby vedoucí mužstva.

Při své premiéře v třetí nejvyšší české soutěži je váš tým zatím v polovině sezony na 11. místě. Jste v klubu spokojeni s dosavadními výsledky a počtem dvaceti získaných bodů?

V klubu více méně převládá spokojenost, neboť jsme moc nevěděli, co nás se zařazením béček v této soutěži čeká. Samozřejmě jsme chtěli a hlavně mohli mít více bodů. Ale na nováčka to je celkem dobré. Nebýt zbytečně ztracené výhry v Hradci Králové (v první půli vedení 2:0), vůbec nepovedeného utkání na Bohemce a zcela zbytečné ztráty doma s Duklou, tak byla spokojenost úplná.

Vcelku pravidelně jste střídali výhry a porážky. Jen v úvodu tým třikrát v řadě prohrál, aby pak třikrát za sebou slavil vítězství. Dá se tedy říci, že se vám nějaké výkyvy vyhýbaly?

Ano, výkyvy formy se nám vyhýbaly. Snad jediný přišel v onom duelu na Bohemce, kde jsme byli proti slabým domácím ještě slabší.

Které utkání se podle vás mužstvu povedlo vůbec nejlíp a na který duel byste nejradši rychle zapomněl?

Výborné utkání jsme sehráli ve Zbuzanech, kde jsme favorizované domácí k ničemu nepustili a podali vynikající výkon. Zaslouženě jsme zvítězili 2:0. Nadprůměrné výkony jsme podali ještě v Liberci (4:1), doma s Teplicemi (4:1) a s rezervou Mladé Boleslavi (3:1). Zapomněl bych nejraději na již zmiňované utkání na Bohemce a na zápas v Hradci.

Soutěž v poločase vede jablonecká rezerva. Jaký soupeř na vás během podzimu udělal nejlepší dojem?

Nejlepší dojem na mě udělalo právě mužstvo jablonecké rezervy, která není typickou juniorkou, protože má ve svém středu i zkušené fotbalisty. Proti nám třeba zahrál výborně Jugas. A pak bylo silné mužstvo Chlumce.

Je podle vás dobře, že se do soutěží řízených ŘKČ vrátily rezervy prvoligových a druholigových mužstev?

Za mě ano. Myslím, že to je dobře. Díky tomu se v soutěži setkávají různé herní styly.

Nejlepším střelcem Přepeř byl Marek Volf s osmi góly. Nečekali jste i od dalších hráčů, hlavně útočníků (Synek, Ježek…), větší střeleckou úspěšnost?

Marka Volfa jsme do mužstva přivedli právě pro jeho střelecké kvality. Jakuba Synka bohužel trápily zdravotní komplikace, když na celý měsíc vypadl z tréninkového procesu. Další útočník Martin Ježek na tom byl podobně. Věřím, že se přes zimu dají do kupy a na jaře jim to bude zase střílet. Jinak další dvě letní posily se velmi povedly. Pavel Tvaroha prokazuje, že je jedním z nejlepších beků v soutěži a mladý Filip Truksa v brance také chytá výborně. Ne nadarmo byl v mládežnických reprezentacích.

Oddíl FK Přepeře od svého založení neustále postupoval, až během šesti let vystoupal do České fotbalové ligy. Je to soutěž, kde se plánujete na delší čas usadit?

Ano je to tak. Česká fotbalová liga je soutěží, ve které bychom se chtěli zabydlet. Na postup výše by byl potřeba ještě další strategický partner a hlavně stadion, což je momentálně nereálné.

Na vaše domácí zápasy chodilo na podzim v průměru 186 diváků. Nezasloužila by si tato soutěž větší zájem veřejnosti, třeba i z okolí? Zvlášť když sousední Turnov už nehraje ani divizi.

To máte pravdu, tahle soutěž by si zasloužila větší diváckou kulisu. Je ale fakt, že v České fotbalové lize diváci ve velkém počtu nechodí ani na jiné stadiony.

Prozradíte již nyní plány a cíle do jarní části? Hodláte kádr posilovat?

V jarní části bychom se chtěli posunout do první poloviny tabulky. Do zimní přípravy by se měl z České Lípy vrátit Matěj Vébr a počítáme i s dlouhodobě zraněným Alešem Vaníčkem. Další posílení kádru je zatím v jednání.

Podzimní premianti FK Přepeře

Nejlepší střelec: Marek Volf - 8 vstřelených branek



Největší hříšník: Marek Sedláček - 5 žlutých karet



Vyloučený hříšník: Pavel Tvaroha - 1 červená karta

Tabulky FORTUNA ČFL B

Podzim:

1. Jablonec B 15 11 1 1 2 31:17 36

2. Zápy 15 10 1 1 3 33:20 33

3. Živanice 15 8 1 3 3 29:20 29

4. Ml. Boleslav B 15 7 3 1 4 41:22 28

5. Chlumec n. C. 15 7 2 2 4 27:21 27

6. Bohemians B 15 7 1 1 6 33:27 24

7. Velvary 15 6 2 2 5 24:20 24

8. Hradec Král. B 15 6 1 3 5 25:18 23

9. Zbuzany 1953 15 6 1 3 5 33:31 23

10. Ústí nad Orlicí 15 7 1 0 7 24:29 23

11. Přepeře 15 6 1 0 8 28:27 20

12. Dukla Praha B 15 6 0 1 8 34:41 19

13. Liberec B 15 4 2 1 8 23:31 17

14. Pardubice B 15 4 2 0 9 24:34 16

15. Teolice B 15 2 2 2 9 23:44 12

16. Brozany 15 2 0 0 13 11:41 6

Doma:

1. Jablonec B 7 7 0 0 0 18:6 21

2. Zápy 8 6 1 0 1 20:12 20

3. Ml. Boleslav B 7 5 1 1 0 29:8 18

4. Ústí nad Orlicí 8 6 0 0 2 15:11 18

5. Hradec Král. B 8 4 1 3 0 17:7 17

6. Živanice 8 4 1 3 0 14:9 17

7. Chlumec n. C. 8 5 0 1 2 18:8 16

8. Zbuzany 1953 7 5 0 1 1 18:10 16

9. Velvary 8 4 1 2 1 12:5 16

10. Přepeře 7 4 0 0 3 16:12 12

11. Bohemians B 7 4 0 0 3 13:11 20

12. Pardubice B 8 3 1 0 4 18:20 11

13. Dukla Praha B 7 3 0 1 3 13:14 10

14. Liberec B 7 2 0 1 4 13:17 7

15. Teplice B 7 1 1 1 5 12:21 6

16. Brozany 8 2 0 0 6 8:18 6

Venku:

1. Jablonec B 8 4 1 1 2 13:11 15

2. Zápy 7 4 0 1 2 13:8 13

3. Bohemians B 8 3 1 1 3 20:16 12

4. Živanice 7 4 0 0 3 15:11 12

5. Chlumec n. C. 7 2 2 1 2 9:13 11

6. Ml. Boleslav B 8 2 2 0 4 12:14 10

7. Liberec B 8 2 2 0 4 10:14 10

8. Dukla Praha B 8 3 0 0 5 21:27 9

9. Velvary 7 2 1 0 4 12:15 8

10. Přepeře 8 2 1 0 5 12:15 8

11. Zbuzany 1953 8 1 1 2 4 15:21 7

12. Hradec Král. B 7 2 0 0 5 8:11 6

13. Teplice B 8 1 1 1 5 11:23 6

14. Pardubice B 7 1 1 0 5 6:14 5

15. Ústí nad Orlicí 7 1 1 0 5 9:18 5

16. Brozany 7 0 0 0 7 3:23 0