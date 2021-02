Ve středu 10. února přijde velký den pro fotbalový klub z Přepeř. Mužstvo dospělých z Turnovska se v rámci 3. kola MOL Cupu představí na hřišti plzeňské Viktorie, kde svede doslova bitvu Davida s Goliášem.

Že fotbalovým historikům značka FK Přepeře nic neříká? Možné to je a stydět se za to nikdo rozhodně nemusí. Vždyť pojizerský oddíl existuje na fotbalové mapě pouhopouhých 8 let. Vznikl v roce 2013 a od té doby proplouvá mistrovskými soutěžemi jako nůž máslem. Co sezona, to historický milník.

V prvním roce postup z nejnižší okresní soutěže do přeboru, následně do krajské I. B třídy, I. A třídy až do krajského přeboru Libereckého kraje. Mimochodem, to jsme časově na jaře roku 2017.

Ani v nejvyšší oblastní soutěži se Přepeře dlouho neohřály a při návštěvě Fortuna Divize C ihned zvládly další postupový cíl (jaro 2019). Až v České fotbalové lize se ambiciózní klub z obce, kde nežije ani tisícovka obyvatel, zastavil. Letos v ní kroutí druhou sezonu, přesto se dočkal dalšího úspěchu.

Poprvé se dokázal probojovat do 3. kola národního poháru a zde mu los do cesty postavil hned soupeře z největších – plzeňskou Viktorii, účastníka Ligy mistrů z ročníků 2011/2012, 2013/2014 a 2018/2019.

Utkání se mělo hrát už v závěru podzimní části, covidová situace v zemi jej ale odsunula na jaro a možná nechybělo málo, aby byl zápas dočista zrušen. Hrát se mělo původně na Semilsku, přepeřeský trávník však není momentálně schopen vstřebat jakoukoliv zátěž, proto se duel přesunul na západ Čech.

A zde bude pro velkého outsidera náročnější z mnoha důvodů. Tak třeba, že nebude moci využít domácí prostředí. A co víc, do utkání půjde bez jakékoliv zápasové prověrky.

Jak tedy v Přepeřích probíhá příprava na historický duel s českým velkoklubem? O tom Krkonošský deník informoval trenér Josef Petřík mladší (40), jenž tým vede za asistence svého otce, bývalého hráče i trenéra Hradce Králové a Liberce.

Už za necelý týden váš tým čeká historický pohárový duel na hřišti Plzně. Jak se na něj v této neobvyklé době připravujete?

Připravovali jsme se dlouho individuálně. Tréninky byly zaměřeny na kondici, hráči měli k dispozici sporttestery a měli mi posílat jejich výsledky. Celý tým vše plnil na jedničku, proto si troufnu říct, že kondičně bychom ani v této herní pauze neměli mít problém. Nyní už se připravujeme na hřišti. Obdrželi jsme výjimku, jelikož MOL Cup je profesionální soutěž. Na umělém trávníku v Turnově tedy vše směřujeme ke středečnímu zápasu.

Dříve jste tedy mohli trénovat s ohledem na nařízení vlády jen v mini skupinkách. Jak jste si s tím poradili a byla třeba i snaha veškerá omezení i nějak obejít?

Samozřejmě jsme hledali jakoukoliv cestu, aby mohli hráči trénovat ve větších skupinkách, ale dlouho to moc možné nebylo. Aspoň, že i ve dvojicích mohli kluci využít balón. Jak jsem ale zmínil, příprava byla po celý leden zaměřena výhradně na kondici.

Amatérský sport je pozastaven. Věřil jste po všech těch útrapách, že k utkání vůbec dojde?

Určitě věřil. Věřil jsem, že k tomuto utkání dojde, jelikož bude snahou MOL Cup za každou cenu dohrát.

Původně se ale mělo hrát v Přepeřích, nakonec duel uvidí západní Čechy. Jak ke změně došlo?

Táhlo se to vlastně už od podzimu, kdy byl duel poprvé odložen. Jelikož jsme byli vedeni jako domácí tým, nabídli jsme soupeři, že utkání odehrajeme na umělém trávníku v Turnově. S tím Plzeňští nesouhlasili a nabízeli, že se zápas může odehrát u nich. I sami jsme pak nabízeli, že můžeme hřiště na tento zápas připravit na naší travnaté ploše, ale nakonec to dopadlo tak, že pojedeme do Plzně.

Bylo ve hře i odstoupení z MOL Cupu? V letošním ročníku byste rozhodně nebyli prvním takovým týmem.

Nad tím jsme neuvažovali ani vteřinu. Vždyť pro Přepeře jde o historickou událost. Zahrát si ve 3. kole MOL Cupu a ještě mít možnost vyzvat právě Plzeň. Všichni si jsou vědomi, že tahle událost bude klub něco stát. Kdybychom hráli doma, přišly by se podívat dvě tisícovky diváků a možná bychom soupeře mohli s jejich podporou i potrápit. Takhle pojedeme do Plzně. Všichni přesto chtěli hrát, hlavní slovo měl majitel klubu, ale jasno měli jak hráči, tak celý realizační tým.

S jakými cíli do utkání na hřišti Plzně půjdete a nebojíte se i s ohledem na tréninkové manko vysokého přídělu?

Možné je všechno. Jsme si vědomi, že v ideální situaci nejsme. Ale nějaký konkrétní cíl ohledně výsledku si před zápasem dávat nebudeme. To si vyhodnotíme až po utkání. Pojedeme si hlavně tule událost užít, protože se hráči pořádně nadřeli na to, aby tento duel mohli hrát. Nikdo nechce udělat nějakou ostudu. Doma bychom chtěli Plzeň hodně potrápit, na jejím hřišti to bude těžší. Vždyť my byli na přírodním trávníku naposledy v říjnu.

Na jednu stranu byste raději hráli doma. Na druhou ale jedete na stadion, kde si zahrály světové hvězdy z Bayernu Mnichov, Manchesteru City nebo Realu Madrid.

Jo, tak samozřejmě to bude zážitek. Máme v týmu některé hráče, kteří si už něčím velkým prošli. Mají teď svá zaměstnání a ačkoliv by mohli hrát někde výš, zvolili ČFL u nás. Jinak ale bude pro většinu kluků středeční zápas vrcholem dosavadní kariéry.

Vzpomenete si, kam jste to v Českém poháru nejdál dotáhl vy sám ještě v roli aktivního hráče?

(zamýšlí se) Jo, vzpomenu. Ještě když jsem hrál v Náchodě Českou fotbalovou ligu, tak jsme se také dostali do třetího kola. Možná druhého, nevím, ale hráli jsme tři zápasy. V tom druhém jsme po výsledku 2:0 vyřadili ligovou Mladou Boleslav. V dalším dějství jsme v prosinci doma na sněhu přivítali Hradec Králové a tam už to na postup nestačilo.

Když odbočíme od MOL Cupu. Jak reálně vidíte, že se letošní ročník České fotbalové ligy dohraje či nikoliv?

Co mám zatím poslední zprávy, pak by se na jaře v ČFL mělo dohrát sedm kol z podzimu a tím by se soutěžní ročník 2020/2021 uzavřel. Osobně na to mám vlastní názor. Vůbec nevím, proč je sport zakázaný. Jak může někdo říct, že zákazem sportování zachráníme vlastní zdraví. Přál bych si, abychom se na hřiště dostali co nejdřív. V České fotbalové lize působí osm ligových rezerv se statusem profesionálních klubů. Hráči jim mohou normálně trénovat. Nevidím žádný problém v tom, aby se začalo klidně v dubnu nebo dřív a stihlo se s pomocí zápasů v týdnu odehrát klidně i zbylých 22 kol. Ta soutěž stejně už regulérní nebude. Každý chce hlavně hrát a ne doma sedět u televize a ubíjet se nicneděláním.

Mrzí vás zastavení amatérských soutěží o to víc, že do letošní sezony Přepeře výborně vstoupily a po osmi odehraných zápasech vám patří třetí příčka?

Samozřejmě. Na startu soutěžního ročníku jsme předváděli kvalitní fotbal. Nebyly to jen dobré výsledky, ale sehráli jsme i výborné zápasy. Kluci měli natrénováno, v kabině byla skvělá atmosféra. Je to specifický ročník, vlastně už loňské jaro bylo stejné. Ale vymlouvat se na něco není třeba, pro všechny je to stejné. Nezbývá nám než se připravovat dál a doufat, že se soutěže zase rozjedou. Výsledky už stejně nikdo řešit nebude, hráči chtějí být hlavně na hřišti. I když ze začátku s testy a bez diváků. Později už ale snad i s lidmi v ochozech, protože i pro ně je důležité vyjít ven a zafandit si.

Historické milníky FK Přepeře (*2013)



2013/2014 - postup z okresní soutěže do okresního přeboru

2014/2015 - postup z okresního přeboru do I. B třídy

2015/2016 - postup z I. B třídy do I. A třídy

2016/2017 - postup z I. A třídy do krajského přeboru

2017/2018 - postup z krajského přeboru do divize

2018/2019 - postup z divize do České fotbalové ligy

2019/2020 - nedokončená sezona v ČFL

2020/2021 - 3. místo v rozehrané ČFL, účast ve 3. kole MOL Cupu

FK Přepeře v MOL Cupu



2018/2019

Předkolo: Přepeře – Zbuzany 2:0

1. kolo: Přepeře – Chrudim 2:4



2019/2020

Předkolo: Trutnov – Přepeře 0:3

1. kolo: Přepeře – Dvůr Králové nad Labem 6:2

2. kolo: Přepeře – Chrudim 0:1



2020/2021

1. kolo: Přepeře – Varnsdorf 3:1

2. kolo: Vysoké Mýto – Přepeře 1:2



Zajímavost:

Přepeře nejsou jediným neprofesionálním týmem ve 3. kole MOL Cupu. Účastníkem České fotbalové ligy je také Slavia Karlovy Vary, která v úterý na domácím hřišti přivítá prvoligovou Opavu. Ve středu pak nastoupí západočeské Domažlice na hřišti vysoce favorizované Olomouce.