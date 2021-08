Když otvírali nový stadion přiletěl z Francie Jan Koller a s legendárním snajprem přijely legendy pražské Sparty, loni si pozvali Slavii a třetiligový start jim pomohla nastartovat rocková skupina Turbo. Přepeře se těší i na nadcházející rozjezd – pomoci má i další řízná kapela Citrón. „Třetí rok začínáme sezonu v třetí nejvyšší soutěži, tak snad se konečně dohraje,“ přeje si místopředseda ambiciózního klubu Miroslav Kvapil.

Šest let, šest postupů. Skvělou bilanci posléze překazila fotbalistům FK Přepeře dvakrát koronavirová stopka. Třetiligové mužstvo po návratu z Polska vedou už do druhé sezony Josef Petřík mladší s asistentem jeho otcem. „Chceme hrát v pohledný fotbal v horní polovině tabulky, sedmý postup v řadě v plánu už nemáme. Minulý rok jsme byli třetí, ale když končíte v půlce, tak je to těžké,“ řekl vedoucí mužstva Kvapil.

Jen pro připomenutí – pohádkový příběh klubu „z pralesa“ vygradoval nejen postupem do ČFL, ale i dubnovým soubojem o postup do osmifinále tuzemského poháru MOL Cupu proti elitnímu českému klubu Plzni.

Na kvalitní soupeře narazili svěřenci rodinného trenérského dua Petřík – Petřík i v létě. „Prohráli jsme 1:4 s Varnsdorfem, na Žižkově s dalším druholigovým sokem 2:3. Během soustředění, kdy jsme ladili formu tradičně v Heřmanicích, jsme v jedenácti lidech porazili 2:1 Kosmonosy a na sobotní generálku jsme se domluvili s divizními Velkými Hamry.“

Na soupisce opět figurují známá jména – například zkušený brankář Marek Čech, který vedle české ligy chytal na Slovensku, v Rusku (Lokomotiv Moskva) a Indii, obranu drží 39letý Jaroslav Nesvadba, jenž hrál v české nejvyšší soutěži za Jablonec a FK Mladá Boleslav, působil v ruském Zenitu Petrohrad či v chorvatské první lize v Interu Zaprešić. „To je jediný stoper, nevíte o někom?“ položil řečnickou otázku Kvapil a litoval, že zkrachovalo jednání o posile s libereckým Slovanem: „Trenér Pavel Hoftych se nebránil, ale to nedopadlo…“

Nováčky v kabině naopak jistě budou záložníci Radek Dvořák z Arsenalu Česká Lípa, jenž hrál dříve za Ústí nad Labem a Litoměřicko, exboleslavský Daniel Novák, kterému skončila smlouva ve Varnsdorfu či Martin Janošík, obránce, záložník z Táborska, který předtím hrál druhou ligu v Třinci.

O branky by se měl starat Radim Prokopec, 21letý útočník, jenž přišel po působení v teplické rezervě na přestup z pražské Sparty.

Právě Teplice B budou soupeřem na rozjezd. „Vyměnili jsme si losovací číslo s Brozany, které nám vyšly vstříc, chtěli jsme začít doma a vykročit sportovně – společensky. Těšíme se na pěknou návštěvu a na silného soupeře v čele s Admirem Ljevakovičem nebo Janem Rezkem,“ dodal Kvapil s tím, že o hudební doprovod se vedle Citrónů postarají další čtyři kapely: „Ještě to dolaďujeme, jestli přijede Láďa Křížek nebo Tanja, musíme se nachystat i organizačně, zajistit skupině samostatnou kabinu, gastro požadavky a teď například sháním mimo jiné i dva fény…“

Tři přípravná utkání v červnu

Přepeře - Chlumec nad Cidlinou 3:2 (2:0), branky: Dvořák, Bulíř, Jarosz

Přepeře - Slovan Liberec B 3:2 (2:2), branky: Synek, Dvořák, Ježek

Přepeře - Loko Vltavín 2:2 (0:2), branky: Synek, Martan



Čtyři přípravná utkání v červenci

Přepeře - Varnsdorf 1:4 (1:3), branka: Dvořák

Viktoria Žižkov - Přepeře 3:2 (2:1), branky: Synek a Martan

Kosmonosy - Přepeře 1:2 (1:1), branky: Martan a Bulíř

Přepeře - Velké Hamry 4:0 (3:0), branky: Martan 3, Bulíř

A k jakým změnám v kádru že během léta došlo? Pět hráčů z klubu odešlo, šest nováčků naopak dorazilo. Na seznamu odchodů byli Marek Volf, Michal a Marek Sedláčkové (Dobrovice), Vojtěch Venc (Admira Praha) a Nicolas Hlůže (FC Pěnčín).

Na seznamu posil je půltucet fotbalistů. Z Arsenalu Česká Lípa je to Radek Dvořák (1995), záložník, který dříve působil ve Velvarech, Litoměřicku a Ústí nad Labem. Z Varnsdorfu jako volný hráč Přepeře posílil Daniel Novák (1998), který prošel Mladou Boleslaví a Pardubicemi. Dalším novicem se stal Martin Janošík (1993) z MAS Táborsko, jenž dříve hrával v druholigovém FK Třinec. Z AC Sparta Praha přišel na přestup mladý útočník Radim Prokopec (2000) a z MFK Trutnov bude v Přepeřích hostovat Ondřej Tobiáš (1993). Jako poslední pak přichází mladý gólman Šimon Čamrda (2001) z Hrádku nad Nisou, který dříve oblékal dres Slovanu Liberec.

„Ještě jsme chtěli přivést jednoho kvalitního stopera, ale zatím to je nedostatkové zboží. Těšíme se na zahájení sezony v RTW Areně s rezervou ligových Teplic. Výkop bude netradičně v 17 hodin, protože na mistrovský zápas bude navazovat hudební večer se skupinou Citron," uvedl místopředseda FK Přepeře Miroslav Kvapil.

Ke generálce na vstup do nového ročníku nastoupili Přepeřští v této sestavě: Truksa - Krasnický, Knejzlík, Kventsar, Elbel - Novák, Janošík - Martan, Bulíř, Dvořák - Synek. Střídali: Čamrda, Prokopec, Tobiáš.