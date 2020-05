Všem fanouškům z kraje utkvěla v paměti neskutečná jízda chlumecký fotbalistů MOL Cupem, kde třetiligový tým dokázal nejprve vyřadit dva prvoligové celky Příbram a Bohemians 1905 a vypadl až v osmifinále po strhujícím zápase s Plzní. Zápas tehdy na stadionu v Chlumci sledovalo přes 4000 diváků.

Na to se rozhodně zapomenout nedá, ale v Chlumci prožili povedenou sezonu ve všech směrech. Klub se přesunul z Převýšova do Chlumce a v ČFL se mu dařilo náramně, když byl po podzimu čtvrtý. Což těšilo všechny v klubu včetně předsedy Martina Firbachera.

„Áčko hrálo skvěle, ale dařilo se i ostatním našim týmům. Každý z nich měl svoje ambice, které chtěl na jaře naplnit, proto předčasný konec mrzí, ale i tak to byla z našeho pohledu snová sezona,“ říká předseda chlumeckého oddílu.

Rozhodnutí svazu o předčasném ukončení sezony berete?

Určitě. Podle mě nebylo moc jiných možností. Hrát bez diváků by nemělo smysl a podle mě by nešlo v amatérských soutěžích hrát ani dvakrát týdně.

Jaké byly ambice A týmu do druhé poloviny sezony?

Chtěli jsme zaútočit na nejlepší trojku. Měli jsme to skvěle rozjeté a myslím si, že by se to klukům na jaře povedlo.

I tak byla sezona parádní.

To souhlasím. Všechno začalo už minulé jaro, kdy se povedlo zachránit krajský přebor. Následovalo derby s Novým Bydžovem před televizními kamerami. Třešničkou na dortu byly zápasy v MOL Cupu, to bylo úžasné.

I v ČFL to byla pořádná jízda, co s odstupem času říkáte na to, že se do soutěže zapojily rezervy ligových klubů?

Za mě to bylo rozhodně pozitivní, protože soutěži to dodalo nový náboj. Fanoušci byli zvědaví, jak budou rezervy ligových týmů hrát.

Předpokládám, že s přesunem třetí ligy z Převýšova do Chlumce panuje velká spokojenost?

Určitě. Hráči tu mají rozhodně lepší zázemí, navíc celý klub dostal nový impulz. Jsme rádi, že chodí hodně fanoušků. V Převýšově naopak ubývali, takže i tohle je pozitivní, škoda, že sezona musela skončit předčasně.

Může současná situace s klubem nějak zamávat?

Snad ne. Věříme, že i v příští sezoně budeme hrát ve stejném složení a skladbě týmů jako v té minulé.