/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Hráči FC Hradec Králové B výhrou 4:2 v Benešově poskočili na deváté místo tabulky. Co je ale hlavní, ukončili předlouhé čekání na vstřelenou branku, které trvalo zhruba 630 minut.

První trefa v síti Středočechů jakoby najednou odšpuntovala produktivitu Votroků, neboť na branku ze 49. minuty navázali ještě dalšími třemi zásahy. V šesti předchozích zápasech se jim přitom nepodařilo rozvlnit soupeřovu síť ani jednou.

Hradec sice na půdě posledního týmu tabulky po poločase prohrával 0:1, jenže pak skóre díky dvěma standardním situacím otočil. Benešov ještě stihl srovnat na 2:2, ale vzápětí dali hosté po chybě brankáře další gól, na který už domácí reagovat nedokázali. Devět minut před koncem pojistil výhru Hradeckých krásnou trefou Hypšman.

ČFL, skupina B – 25. kolo

SK Benešov – FC Hradec Králové B 2:4 (1:0). Branky: 17. Sládek, 66. Kubiš – 49. Hodač, 51. Holovatskyi, 67. Dvořák, 81. Hypšman. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 2:0. Diváci: 150. Benešov: Schummer – Vosáhlo, Krunert (67. Kacafírek), Sládek (46. Vorel), Vrňák – Kulhavý, Filip, Kubiš (85. Stejskal), Dušek (67. Al Hammami) – Mareš, Tomek. Hradec Králové B: Čábelka – Holovatskyi, Baloun, Kutík – Hypšman, Kosař (90. + 2. Junek), Boniš, Novotný – Hodač (87. Schmoranz), Dvořák, Hájek.

Vasil Boev, trenér Benešova: „Jsem strašně zklamaný. Věděli jsme, že jde o hodně. Připravili jsme se dobře. A taky jsme po první půli vedli. Samozřejmě Hradec taky věděl, že jde o hodně a posílil se hráči z áčka. Nicméně jsme to měli ve svých rukách. Osobní nezodpovědností a nedisciplinovaností některých hráčů při standardních situacích jsme se připravili o pro nás tak důležité tři body. Pořád je ale o co hrát a dokud je možnost zachránit se, budeme bojovat a věřit. Pořád si myslím, že máme tým na záchranu soutěže. Je to jen otázka soustředěnosti a koncentrovanosti v důležitých okamžicích.“

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Jsme velice rádi, že jsme zápas výsledkově zvládli. Po předchozích utkáních se na nás už projevovala jistá křeč. Když ale vidím, jak kluci v tréninku pracují, tak jsem si byl jistý tím, že se to zlomí. V prvním poločase se odehrával scénář, který jsme viděli v posledních zápasech, ale ve druhé půli nám to tam konečně spadlo a radost byla obrovská. To, že se nám podařilo utkání zvládnout, je pro nás všechny obrovskou odměnou.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou - Jablonec nad Nisou B 3:2 (45. + 1. T. Labík, 49. Bastin, 77. Kneifel - 27. Heidenreich, 68. Podzimek), Velvary - Pardubice B 2:1 (35. a 54. Jakab - 62. Costa Da Rosa), Brozany - Živanice 1:0 (13. Chukwuma), Viktoria Žižkov - Kolín 2:0 (62. a 65. Bazal), Mladá Boleslav B - Ústí nad Labem 2:2 (14. Alhassan, 76. Vojta - 2. Zárybnický, 69. z pen. D. Černý), Most/Souš - Zápy 0:2 (11. Jelínek, 90. + 1. Khrolenok), Teplice B - Přepeře 4:4 (22. a 83. Beránek, 51. z pen. a 62. T. Vachoušek - 27. Vyčítal, 72. Nesvadba, 82. Pavlata, 87. Ugwu).

Po dvou venkovních duelech se juniorka Votroků představí v dalším kole doma, kde vyzve béčko Teplic. Utkání rezervních mančaftů se odehraje v neděli 14. května od 10.15 hodin na Bavlně.