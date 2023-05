/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Svěřencům kouče Miloše Sazimy se víkendové utkání v Zápech vůbec nevydařilo. Resultovala z toho hladká porážka 0:4.

ČFL, skupina B: Zápy (červenobílí) - Chlumec nad Cidlinou | Foto: SK Zápy

Chlumečtí zapsali druhou prohru za sebou, v obou případech navíc nevstřelili ani gól. Po domácím nezdaru s Živanicemi (0:1) nepochodili v Zápech, kde inkasovali čtyři údery. Domácí celek naopak slavil první jarní vítězství.

Východočeši podali nedaleko Prahy slabý výkon a byli za to po zásluze potrestáni jasnou porážkou. Již po půlhodině hry to bylo 2:0 a domácí fotbalisté si dvě trefy nechali také do druhého poločasu.

ČFL, skupina B – 24. kolo

SK Zápy – FK Chlumec nad Cidlinou 4:0 (2:0). Branky: 22. a 66. Matějka, 28. Kavalír, 90. + 1. Jelínek. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 1:2. Diváci: 182. Poločas: 2:0. Zápy: Měsíček – Duben, Růžek, Woitek, Pardubský (50. J. Jelínek) – M. Jelínek, Eliáš, Kavalír, Petrlák – Kocourek (85. Kubů), Matějka (78. Dočekal). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Finěk, Veselka (60. Vaníček), Zukal (74. Gluski), Zeman – Řezníček (68. Ruml), Krčál, Čáp (60. Weis), Doležal, T. Labík (60. Kneifel) – Bastin.

Tomáš Hrabík, asistent trenéra Chlumce: „Na specifickém hřišti v Zápech se nikomu nehraje lehce. Stejně jako před týdnem s Živanicemi jsme ani teď nepodali dobrý výkon a po zásluze prohráli. Ve druhém poločase jsme sice měli opticky více ze hry, ale třetí branka o všem rozhodla. Poté se už utkání dohrávalo. Musíme se rychle oklepat a dát dohromady na příští neděli, kdy doma přivítáme rezervu Jablonce.“

Kolín - Hradec Králové B 2:0 (21. J. Sodoma, 34. Hakl), Živanice - Most/Souš 2:2 (63. Spěvák, 76. Vobejda - 38. Pátek, 73. Kubeš), Pardubice B - Brozany 1:2 (84. z pen. Lima - 43. a 47. Chukwuma), Přepeře - Benešov 2:1 (53. Martan, 79. Ugwu - 14. Havel), Jablonec nad Nisou B - Teplice B 4:2 (2. Ritter, 7. Kubát, 47. Rozkovec, 53. Kubín - 70. Procházka, 90. + 3. Hrdlička), Ústí nad Labem - Velvary 0:4 (2. a 59. z pen. Vopat, 16. Jakab, 34. Chábera), Viktoria Žižkov - Mladá Boleslav B 1:2 (22. Tregler - 36. Kaulfus, 73. Král).

V dalším kole se Chlumec představí v domácím prostředí, kde přivítá rezervní celek Jablonce nad Nisou. Utkání se odehraje v neděli 7. května od 10.15 hodin.