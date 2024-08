Fotbalisté Trutnova v loňském ročníku Fortuna Divize C skončili na desáté příčce a po přejmenování soutěže na čtvrtou ligu hodlají své umístění v nové sezoně vylepšit. Úvod podzimní části ale svěřencům trenéra Vladimíra Markse vůbec nevyšel.

Podkrkonošský celek nejprve vypadl z MOL Cupu, když v předkole doma schytal debakl 0:3 od nováčka celostátní soutěže Police nad Metují. V prvním kole C skupiny 4. ČFL pak Trutnovští padli na hřišti Benešova, když už úvodním poločase inkasovali dvě branky.

4. ČFL, skupina C

Benešov – Trutnov 2:0 (2:0)

Středočeši už v minulém ročníku patřili k obávaným soupeřům a kvalitu svého kádru jasně prokázali už v nástupu do zápasu. Hosty chvíli po rozehrání zachránila tyč, v 6. minutě už ale obrana nezachytila pas na Kubiše a ten hravě otevřel střelecký účet duelu – 1:0.

close info Zdroj: Jiří Petr zoom_in Naposledy se oba soupeři střetli v červnu na hřišti Trutnova.Trutnov poté předvedl několik zajímavých akcí, ve 22. minutě se však podruhé v utkání prosadil Kubiš a ze stavu 2:0 už se dostává těžko.

A to byl i případ zápasu hraného v Benešově před více než dvěma stovkami diváků. Hosté sice od nepříznivého stavu měli míč častěji na svých kopačkách, ve zbytku první půle ale neproměnili nadějné příležitosti a po pauze už je zkušený soupeř takřka k ničemu nepustil.

Řekněme historickou premiéru ve čtvrté lize tak Východočeši výsledkově nezvládli a na další zápas si budou muset počkat do 24. srpna, kdy se představí na půdě Vysokého Mýta. Duel 2. kola proti Přepeřím byl totiž odložen na 27. 8. z důvodu účasti několika trutnovských hráčů v kvalifikačním turnaji UEFA Reagion’s Cupu.

Fakta – branky: 6. a 22. Kubiš. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 3:1. Diváci: 218. FK Benešov: S. Tichý – Velička, Vosáhlo, Pilík, Kulhavý (85. Roháč) – Dušek, D. Svoboda (64. Sklenička), Nešpor (75. Randa), M. Čížek (85. V. Jelínek) – Kubiš (75. Leach), Čmovš. MFK Trutnov: T. Hampl – Čechovič (69. Páv), Kundrt (71. A. Doležal), Zieris, Zezula – Štěpánek, Trávníček (81. Václavek), M. Knap, Kollár – Horčička, Brejcha.

Ohlas trenéra

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Nedokázali jsme se popasovat s těžkými podmínkami, kdy jsme k zápasu odjížděli už v šest hodin ráno. Nedokázali jsme ani najít recept na dobrého soupeře, který má ve svém týmu hráče s ligovými zkušenostmi. A bohužel, vůbec se nám nepovedl vstup do zápasu. Domácí ze tří šancí dali dva góly, jejich efektivita byla výborná. I kvalita. Za stavu 2:0 pak zalezli na svou polovinu a nechali nás kombinovat, ale nám chyběla kvalita při centrech, klid, dovolit si ve vápně jeden na jednoho, střelba. Myslím, že soupeř do druhého poločasu nastoupil s cílem vyloženě ubránit výsledek 2:0 a bez problémů si to uhrál.“

close info Zdroj: Jiří Petr zoom_in Trenér Trutnova Vladimír Marks