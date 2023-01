Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Utkání nabídlo zajímavou kvalitu, ke které jsme určitě svým dílem přispěli. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, soupeře jsme do vyložené šance nepustili. Po přestávce jsme mu darovali standardku a penaltu, z čehož vstřelil dva góly. My jsme dali břevno. Asi se také projevilo, že hosté nasadili do druhé půle skoro celou druhou jedenáctku.“

Další utkání sehraje juniorka Votroků v sobotu 4. února na malšovické umělce, kde od 10 hodin vyzve divizní Vysoké Mýto.

Rozdílné poločasy. Třetiligové duo si v přípravě na jaro počínalo opět vítězně

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Zbuzany 1953 0:3 (0:2). Chlumec: R. Petr – Finěk, Veselka, Zukal – Řezníček, Frizoni, Doležal, Ludvík – Ruml, Bašek, T. Labík; střídali: Sulánský, Jacobovici, Čáp, Zeman, Marcelis.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Na pěkné umělce v Nymburce jsme byli horším mužstvem. Zbuzany byly živější, rychlejší a na rozdíl od nás své šance proměnily. Nejsme kompletní, únava je hodně znát, ale je to příprava, kterou směřujeme k mistrovským bojům.“

Slask Wroclaw B - FK Chlumec nad Cidlinou 2:0 (1:0). Chlumec: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Gluski – Ruml, Frizoni, Čáp, Zeman – Řezníček, Bašek, T. Labík; střídali: Jacobovici, Marcelis, Ludvík, Doležal.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Na zmrzlém terénu se domácí tým lépe pohyboval a směrem dopředu byl nebezpečnější. V poločase vystřídal celou jedenáctku a v poslední minutě z brejku rozhodl o konečném výsledku. Nám to v současnosti nejde hlavně směrem dopředu, opět jsme měli jen náznaky nebezpečných situací a to je málo. Celkově tento zápas s kvalitním soupeřem hodnotím pozitivně. Znovu nám to ukázalo, na čem je potřeba pracovat. V následujícím týdnu trochu zvolníme.“

Další zápas sehrají Chlumečtí v sobotu 4. února od 10 hodin na umělé trávě Slavie Hradec Králové proti domácímu týmu z krajského přeboru.