/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Po výhrách na půdě pardubického béčka a doma s týmem Brozan vyšel Chlumec nad Cidlinou tentokrát bodově na prázdno, když na domácím trávníku nestačil na Živanice. Prestižní východočeské derby rozlouskla jediná trefa hostujícího Spěváka z 10. minuty.

Chlumec sice toužil po třetím vítězství za sebou, které by ho přiblížilo vrchním patrům tabulky, jenže to se nestalo. Svěřenci kouče Sazimy tentokrát gól nevstřelili a tak z tohoto prestižního měření sil vyšli bodově naprázdno.

Východočeskou bitvu rozhodla jediná branka, která padla již v 10. minutě. Postaral se o ni živanický stoper Spěvák, jenž se dokázal prosadit po rohovém kopu. Dalších gólů se diváci v bojovně hraném duelu už nedočkali a tak všechny body putovaly na Pardubicko.

ČFL, skupina B – 23. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – TJ Sokol Živanice 0:1 (0:1). Branka: 10. Spěvák. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 3:3. Diváci: 305. Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Řezníček (58. Ruml), Veselka, Zukal, Zeman – Finěk, Krčál (78. Vaníček), Weis (58. Čáp), Doležal, T. Labík (58. Kneifel) – Bastin. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák (90. + 6. Mocanu) – D. Pánek (86. Chocholatý), Svoboda (60. Vobejda), Langr, Nikodem, F. Pánek – Kopecký (90. + 6. Knespl).

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Bohužel jsme nedokázali navázat na dvě předchozí výhry a utkání s minimem šancí prohráli. Hosté šli rychle do vedení, poté se zkušeně zatáhli a nepouštěli nás do velkých šancí. Nešly nám standardní situace, hráli jsme pomalu, utahaně. V závěru trefil Čáp tyč a vytvořili jsme několik závarů, které si zkušený soupeř pohlídal a tak nemáme ani bod. V sobotu zajíždíme do Záp.“

Michal Buriánek, hrající sekretář Živanic: „Celé utkání se odehrávalo v bojovném duchu a bylo plné osobních i hlavičkových soubojů. Jedinou branku zápasu vstřelil po krásně sehraném rohu Spěvák a proto jsme si odvezli důležité tři body.“

Hradec Králové B - Přepeře 0:0, Most/Souš - Pardubice B 2:0 (86. a 91. z pen. Vobecký), Mladá Boleslav B - Kolín 2:0 (74. Skalák, 85. Malý), Velvary - Viktoria Žižkov 0:0, Brozany - Ústí nad Labem 3:1 (30. z pen. Strada, 40. Krátký, 58. Jindráček - 76. Zaspal), Teplice B - Zápy 2:1 (2. Emmer, 10. T. Vachoušek - 76. Dočekal), Benešov - Jablonec nad Nisou B 2:1 (12. a 47. Tomek - 90. + 1. Kubát).

V dalším kole Chlumec zavítá na trávník středočeských Záp. Zápas se odehraje v sobotu 29. dubna od 17 hodin.

