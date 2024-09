Tomáš Otradovský dnes 18:15

Jako by fotbalistům Trutnova nesedlo přejmenování Fortuna Divize C na 4. Českou fotbalovou ligu. V ní totiž svěřenci trenéra Vladimíra Markse ne a ne najet na vítěznou vlnu. V pátém kole si připsali už čtvrtou porážku a to navíc na půdě více než hratelného soupeře.