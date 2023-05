/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Chlumec nad Cidlinou se rychle oklepal z debaklu i špatného výkonu v Zápech a na domácím stadionu přetlačil nevyzpytatelnou rezervu Jablonce nad Nisou. Rozhodující trefu měl na svědomí střídající Kneifel.

sestřih gólů z utkání ČFL Chlumec nad Cidlinou – Jablonec B (3:2) | Video: FK Chlumec n. C.

Po dvou horších výkonech, kdy svěřenci kouče Miloše Sazimy ani nedokázali vstřelit branku, potřebovali Východočeši zabrat a naplno bodovat. To se také povedlo, ale tříbodový zisk museli doslova vybojovat.

Diváci byli svědky zajímavé pětigólové přestřelky. Na vedoucí trefu hostů po standardní situaci dokázal odpovědět těsně před přestávkou vyrovnávacím gólem Tomáš Labík, jenž se po úniku prosadil tvrdou ránou na přední tyč.

Hned po změně stran strhl vedení na stranu domácích snajpr Bastin, který zužitkoval lahůdkový centr Zemana z levé strany. Severočeši sice ještě po minele Krčála vyrovnali, ovšem rozhodující gól měl na svědomí Kneifel. Chlumecký žolík se po rohu ze zhruba deseti metrů hlavou opřel do míče a ten zapadl přesně do šibenice.

Fanoušci na chlumeckém stadionu tak byli spokojeni, neboť všechny tři body zůstaly doma.

ČFL, skupina B – 25. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Jablonec nad Nisou B 3:2 (1:1). Branky: 45. + 1. T. Labík, 49. Bastin, 77. Kneifel – 27. Heidenreich, 68. Podzimek. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 1:4. Diváci: 205. Chlumec nad Cidlinou: Petr – Řezníček, Krčál, Gluski, Finěk – T. Labík (90. + 2. Veselka), Vaníček, Doležal, Weis (77. Kopáč), Zeman (73. Kneifel) – Bastin (90. + 2. Jacobovici). Jablonec nad Nisou B: Richter – Diviš, Vošahlík, Heidenreich, Nykrín – Gaši (63. Kinčl), Podzimek, Kubín, Breda (63. Stibor) – Velich, Kubát (63. Malý).

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Viděli jsme kvalitní utkání, které se hrálo nahoru dolů. Důležitá pro nás byla vyrovnávací branka Labíka těsně před přestávkou. Hned po pauze otočil skóre Bastin a i když hosté stihli srovnat, pěknou brankou z hlavy Kneifela jsme strhli vítězství na svoji stranu. Poděkování celému kolektivu za velmi solidní výkon, na který budeme chtít navázat v sobotu v Přepeřích.“

Benjamin Vomáčka, trenér Jablonce B: „Tentokrát jsme si nezasloužili bodovat. Zaprvé všichni nepodali optimální výkon, naopak bylo dost slabších výkonů. A zadruhé jsme dělali docela velké individuální chyby. To nás vytrestalo a prohráli jsme. I když bych neřekl, že byl Chlumec vyloženě lepší, ale z těchto důvodů vyhrál zaslouženě. Navíc domácí byli bojovnější. Musíme si uvědomit, že když se nevyrovnáme ostatním soupeřům bojovností, tak je budeme těžko přehrávat. Nejsme mančaft, který by ostatní přehrál fotbalově a nemusel při tom bojovat. Hodně to bylo ovlivněné i tím, že jsme dostali vyrovnávací gól do šatny.“

Další zápasy

Benešov - Hradec Králové B 2:4 (17. Sládek, 66. Kubiš - 49. Hodač, 51. Holovatskyi, 67. Dvořák, 81. Hypšman), Velvary - Pardubice B 2:1 (35. a 54. Jakab - 62. Costa Da Rosa), Brozany - Živanice 1:0 (13. Chukwuma), Viktoria Žižkov - Kolín 2:0 (62. a 65. Bazal), Mladá Boleslav B - Ústí nad Labem 2:2 (14. Alhassan, 76. Vojta - 2. Zárybnický, 69. z pen. D. Černý), Most/Souš - Zápy 0:2 (11. J. Jelínek, 90. + 1. Khrolenok), Teplice B - Přepeře 4:4 (22. a 83. Beránek, 51. z pen. a 62. T. Vachoušek - 27. Vyčítal, 72. Nesvadba, 82. Pavlata, 87. Ugwu).

V dalším kole Chlumečtí zavítají na trávník zachraňujícího se severočeského týmu FK Přepeře. Utkání se odehraje v sobotu 13. května od 10.30 hodin.