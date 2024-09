Fotbalisté Trutnova zvládli skvěle „anglický týden“, když na středeční remízu ze hřiště lídra tabulky Brandýsa nad Labem (3:3) navázali domácím triumfem s Hrádkem nad Nisou. Vítězství 4:0 zařídili svými trefami Slavík, Trávníček, Páv a Čechovič.

4. Česká fotbalová liga – 7. kolo

Trutnov – Hrádek n. N. 4:0 (1:0)

Pro nováčka soutěže byl duel v Trutnově už čtvrtým venkovním představením v sezoně, když jediný bod si dosud Severočeši přivezli z derby v Přepeřích. V Trutnově se ale dalšího zisku nedočkali, jelikož na druhé straně vyšel zápas výtečně soupeři.

Dosavadní výsledky MFK

Benešov – Trutnov 2:0

Vysoké Mýto – Trutnov 3:0

Trutnov – Přepeře 2:0

Trutnov – Chrudim B 1:6

Dobrovice – Trutnov 3:2

Brandýs n. L. – Trutnov 3:3

Trutnov – Hrádek n. N. 4:0

Domácí celek byl od úvodních minut viditelně lepším týmem a už v úvodním poločase vytěžil z několika slibných příležitostí vedoucí branku. Po akci na pravé straně a následném stříleném centru Štěpánka vyšlo zakončení na Slavíka a v podobných situacích se trutnovský kanonýr nemýlí.

Po přestávce svěřenci trenéra Markse pevnou defenzívou soupeři naznačili, že v tomto utkání mu pšenka nepokvete. Hned po sedmi minutách navíc zvýšil na 2:0 Trávníček, jenž tentokrát doklepával do sítě po akci ze strany levé.

Na zbylých dvou trefách měli lví podíl střídající hráči, když nejprve rychlý kontr a nezištnou přihrávku Doležala zakončoval do prázdné brány Páv, aby v nastaveném čase ještě výsledek zvýraznil z pokutového kopu Čechovič.

V dalším kole čeká trutnovské fotbalisty krajské derby na půdě dalšího nováčka, tentokrát Police nad Metují. Hrát se bude v neděli od 16.30.

Fakta – branky: 30. Slavík, 52. Trávníček, 76. Páv, 90. (+4) Čechovič z pen. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 0:2. Diváci: 255. MFK Trutnov: Hofírek – Kollár (80. Matyáš Kruliš), Zieris, M. Knap, Mařas (67. Kundrt) – Štěpánek, Trávníček (75. D. Páv), Horčička (46. Zezula), Čechovič – Slavík (75. A. Doležal), Brejcha.

Hodnocení trenéra

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V utkání se potvrdilo, že pokud máme k dispozici většinu hráčského kádru, naše hra půjde nahoru. V prvním poločase nám chyběla lehkost v útočné fázi, přesto jsme si pár šancí vypracovali a zásluhou Slavíka se dostali do vedení. O poločase jsme cítili, že čerství hráči z lavičky mohou zápas zlomit, a to se potvrdilo. Zezula, Doležal a Páv nás nasměrovali k důležité výhře, která by nás měla povzbudit do dalších bojů. Před zápasem jsme kladli největší důraz na defenzivu, a ta nám v tomto zápase fungovala na jedničku.“

close info Zdroj: Jiří Petr zoom_in Po skončení zápasu trutnovští fotbalisté poděkovali za skvělou a hlasitou podporu svým fanouškům.