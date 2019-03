Je jablonecký rodák, za RH Cheb si zahrál ještě v československé fotbalové lize, vojákoval v Táboře, ale jinak je bývalý hráč a nyní 52letý trenér Džimis Bekakis spojován především s Teplicemi. „Do Liberce si mě jako asistenta přivedl David Vavruška, když nám to pak spolu nevyšlo v Teplicích, tak jsem se přes Jirku Kotrbu dostal k juniorce Jablonce. A teď jsme se přes kamaráda v Sedmihorkách dohodli v Turnově, kde jsem od ledna,“ popisuje sled angažmá Džimis Bekakis, jenž na severu Čech úspěšně vedl mimo jiné i Chomutov nebo Most.

Co vy a Teplice?

Zrovna na začátku března jsem byl týden v Teplicích. Ale v Jablonci mám tátu, a tak jsem se na chvíli usadil tady.

Turnov je poslední, věříte v záchranu?

Kdybych nevěřil, nejdu sem.

Máte jen deset bodů…

Uvidíme, kolik týmů bude podle vývoje ve vyšších soutěžích padat. Možná jeden, možná dva. Navíc máme těžký los. Začínali jsme v Přepeřích a teď nás čekají Benátky nad Jizerou, které mají také kvalitní tým. Pokud získáme nějaký bod, budeme se od toho chtít odrazit.

Jak se povedla příprava?

To víte, je to divize. Kluci fotbal dělají po práci, někdy je to komplikované. Moc se nám nevedlo v přípravě, ale věřím, že to bude dobré. I s vedením klubu jsme se bavili v první řadě o tom, že nám záchrana nemusí vyjít,. Teď se ale rozjela spolupráce s Libercem, přišli mladí hráči, budeme bojovat. Uvidíme, věřím, že nějakou kvalitu mít budeme.