Sedmé dějství Fortuna Divize C nabídlo z velké části tříbodové zisky domácích mužstev. Dle šablony jeli i všichni krajští reprezentanti v soutěži. Fotbalisté Náchoda uhájili tři domácí body v souboji s týmem Kosmonos, Dvoráci v neděli pod Hankovým domem poprvé vyhráli, když proti Libiši otáčeli nepříznivý stav z 0:2.

Doma body zůstaly i utkání Kutné Hory s Trutnovem. Ke smůle podkrkonošského mužstva byli i zde střelecky úspěšnější hostitelé.

FK Náchod – SK Kosmonosy 3:2

Rovných 306 minut čekali fotbalisté Náchoda na úvodní branku z domácího hřiště v novém ročníku Fortuna Divize C. Dočkali se až ve čtvrtém utkání, když se proti Kosmonosům prosadil Doucek. Z náskoku se svěřenci trenéra Kotala radovali pouhé dvě minuty, když se hostům náramně povedl rychlý brejk a na jeho konci byla dobře umístěná rána Krále – 1:1.

Kdo prostál úvod druhé půle u stánku s pivem, přišel o krásnou branku z nohy Malého, jenž z dobrých pětadvaceti metrů trefil přesně. Vyrovnat mohl Marek, jeho samostatný únik ale přečetl gólman Hladík. Pravidlo nedáš – dostaneš za dalších deset minut připomněla trefa Šeslera, a jelikož se hosté dočkali již pouze snížení z kopačky Motyčky, zůstaly poprvé v sezoně tři náchodské body doma.

Fakta – branky: 36. Doucek, 47. Malý, 76. Šesler – 38. Král, 83. Motyčka. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 2:3. Diváci: 130. Poločas: 1:1.

FK Náchod: Hladík – Vencl, Jandík, Brich, Šustek – Volf (62. Fenz), Kabeláč, Šesler (76. Světlík), Doucek (92. Rojšl) – Malý, Petřík (76. Plšek). SK Kosmonosy: Hartych – Kabelka, Podzimek, Žižka, Šimáček – Šulc (73. Kohout), Mašek, Maryška (64. Marek), Král (80. Motyčka) – Fabián, Horák.

SK Sparta Kutná Hora – MFK Trutnov 2:1

Trutnovští fotbalisté před týdnem potrápili lídra tabulky, když Vysokému Mýtu podlehli nešťastné 1:2 penaltovým gólem z 90. minuty. Výkon z domácího utkání ale svěřenci kouče Dvořáka o týden později zopakovat nedokázali. V Kutné Hoře hráli špatně a po hodině hry zaslouženě prohrávali o dvě branky.

Až gól Veselého na 2:0 hosty probudil. Trutnováci se vybičovali k lepšímu výkonu, trefou Zierise se vrátili do zápasu a v závěru usilovali o vyrovnání. Za nepovedený poločas ale zaplatili daň. Své další příležitosti již proměnit nedokázali a ze středních Čech se domů vraceli s prázdnou.

Fakta – branky: 20. Franc, 54. Veselý – 75. Zieris. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0.

SK Sparta Kutná Hora: Malý – Wolf, Saulich, Franc, Nekvinda, Veselý, Hradílek (55. Pleva), Marek, Jeníček, Cimr (55. Křelina), Piskač (78. Tichý). MFK Trutnov: Šťastný – Balcar, Zieris, T. Kraus, Metlický (81. Landa) – Marcel Štěpánek (78. Herout), M. Knap, Vl. Marks, Jirousek (71. Valášek) – Rajnoch, Slavík.

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Musím říct, že celou hodinu hry jsme předváděli doslova tragický výkon a domácí po zásluze vedli. Po jejich trefě na 2:0 se však tým zvedl, soupeře jsme začali přehrávat a vytvořili jsme si místy velký tlak. Přicházely i šance, jednu jsme proměnili, v závěrečném náporu nám ale domácí dvakrát vykopávali míč z brankové čáry. Bohužel jsme si duel prohráli ve zmiňovaných šedesáti minutách, domácí šli za vítězstvím víc než náš tým.“

TJ Dvůr Králové nad Labem – TJ Sokol Libiš 4:2

Horky nad Jizerou 1:1, Letohrad 1:1, Kosmonosy 1:1. Výčet domácích zápasů Dvora Králové nad Labem před utkáním s Libiší připomínal nováčkovský rozjezd votroků ve FORTUNA:LIZE. Svěřenci kouče Jiřího Kuneše doma ne a ne sebrat plný bodový zisk.

Povedlo se jim to až na čtvrtý pokus, ale že cesta k vítězství byla pořádně trnitá. Domácí do zápasu vstoupili prachbídně a už ve druhé minutě inkasovali branku z nohy Vetešníka. Inkasovaný gól se na týmu podepsal a vládu nad hrou převzali hosté, kteří navíc ve 25. minutě z pokutového kopu odskočili do dvoubrankového náskoku.

Přesto se šlo do šaten lépe domácím. Ti se do zápasu vrátili dvěma Vrljičakem proměněnými penaltami a minutu před pauzou je Vitebský poslal dokonce do vedení.

Po přestávce už byli lepší Dvoráci a velmi pěkná návštěva se dočkala ještě jedné trefy. A pozor, tohle byl gól, jaký se hned tak nevidí. Po průniku a následném přesném centru Klazara se do vzduchu zavěsil Vitebský a nádhernou ranou pod víko nedal brankáři šanci. Ne náhodou si úspěšný střelec v závěru utkání při střídání vysloužil potlesk nadšených fanoušků.

Fakta – branky: 32. a 35. Vrljičak (obě z pen.), 44. a 77. Vitebský – 2. Vetešník, 25. Přibyl z pen. Rozhodčí: Šedivá. ŽK: 5:2. Diváci: 400. Poločas: 3:2.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Picha, Sojka (90. Kruliš), Klazar, Tomeš – Ráliš – Vitebský (89. Suk), V. Martinec, Hruška, Vítek (46. Monteiro) – Vrljičak (90. F. Horák).

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Utkání se pro nás od začátku nevyvíjelo vůbec dobře. Po dvou vlastních zaváháních jsme po půlhodině prohrávali 0:2. Naštěstí se ale ukázal dobrý charakter celého mužstva, které nesložilo zbraně, zabojovalo a podařilo se nám výsledek ještě do přestávky otočit. Druhý poločas byl z obou stran hodně bojovný a nakonec rozhodl neskutečný gól v podání Davida Vitebského.“