Fortuna Divize C, 12. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – MFK Trutnov 2:1 (1:1)

Teprve se rozbíhala druhá minuta, když akce po levé straně vygradovala centrem Zezuly, hlavičku Slavíka ještě gólman Matula vyrazil, na dorážku Brejchy ale dosáhnout nemohl – 0:1.

Překvapení v sestavách

Domácí trenér František Šturma pro prestižní derby nemohl využít služeb podzimních opor z Trinidadu a Tobaga, když v sestavě scházeli jak stoper Hospedales, tak křídelník Allen. Vypomohly opory B mužstva Jiří Rejl a Jan Prokůpek. Trutnovský lodivod Vladimír Marks zase do týmu povolal Petra Holubce, jenž se v létě rozhodl v áčku skončit a hraje jen za rezervu. „Za béčko podává výborné výkony, kondičně je na tom dobře, tak jsme ho požádali, zda by nám v derby pomohl. V utkání splnil, co jsme od něho očekávali,“ pochválil nejlepšího divizního kanonýra klubu kouč.

Pro domácí šok, pro hosty naopak nejlepší možný vstup do derby. S odpovědí ale Dvoráci dlouho neotáleli. Ve 12. minutě také oni předvedli pohlednou akci. Prokůpek ze středu hřiště posunul míč Hruškovi, ten nalinkoval lahůdkovou přihrávku Hrubému a nejlepší podzimní střelec Dvora nazaváhal – 1:1.

Otočit stav mohl Suleiman, jeho šanci ale skvěle zlikvidoval Hampl. Stejní borci se v první půli potkali ještě jednou, to když jejich souboj krátce před odchodem do šaten skončil pro nigerijského křídelníka velmi nešťastným zraněním, po němž následoval odvoz do nemocnice. Pondělní zprávy z dvorského klubu zněly pozitivně: hráč byl s pohmožděninami propuštěn domů, navíc s nadějemi, že se ještě ve zbytku podzimní části objeví na trávníku.

V sestavě Suleimana vyměnil Mertlík a ve druhé půli se zpočátku hrálo pod taktovkou Trutnova. Nadějnou šanci Brejchovi v 53. minutě zlikvidoval výborný Matula, po hodině hry ale domácí začali znovu hru vyrovnávat a v 67. minutě dokonce sami udeřili.

Po trestném kopu Hrubého na zadní tyči neudržel Hampl míč v rukavicích, ten se odrazil do volného prostoru, kde jej nasměroval do branky právě střídající Mertlík, pro něhož šlo o třetí divizní branku v kariéře. Rozhodující gólová akce začala vzdušným soubojem trutnovského brankáře Tadeáše Hampla s dvorským Tomášem Pichou.Zdroj: Jiří Petr

Rozhodující gólová akce pokračovala odrazem míče k nohám Lukáše Mertlíka, jenž v nabídnuté šanci nezaváhal.Zdroj: Jiří Petr

Rozhodující gólová akce vygradovala spontánní oslavou domácích fotbalistů. Ti derby vyhrála v roli papírového outsidera.Zdroj: Jiří Petr

Ve dvorské euforii pálil slibně Vitebský, na druhé straně po rohovém kopu přistál míč na Matulově břevně po hlavičce Knapa. V 84. mohl pojistku přidat Mertlík, sám před Hamplem ale trestuhodně přestřelil. Když pak při posledním trutnovském útoku mířil jen do Matuly Zezula, bylo jasné, že všechny tři body z derby zůstanou po sedmi letech pod Hankovým domem.

Vedle slušné kulisy, dobrého výkonu a nasazení obou mužstev, stojí za zmínku i velmi kvalitní výkon trojice rozhodčích v čele s Martinem Fojtíkem.

Fakta – branky: 12. Hrubý, 67. Mertlík – 2. Brejcha. Rozhodčí: Fojtík. ŽK: 5:3. Diváci: 300. TJ Dvůr Králové nad Labem: Matula – T. Picha, John, Rejl, Prokš – Hruška, Bína, Prokůpek (69. Močkovský) M. Hrubý, Suleiman (45. Mertlík) – Vitebský. MFK Trutnov: T. Hampl – Macek, Zieris, Mařas – Marcel Štěpánek (76. Čechovič), M. Knap, Trávníček (62. Rajnoch), P. Holubec, Brejcha (62. J. Tobiáš) – Slavík, Zezula.

Ohlasy na utkání

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Pro nás velice důležité utkání, ve kterém celý tým ukázal dobrý charakter. Hráli jsme po celých devadesát minut ve velkém nasazení. Přitom začátek byl velice František ŠturmaZdroj: Jiří Petršpatný už z první akce jsme si nechali dát hloupý gól. Tato situace nás však nabudila, hráči přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a po krásné kombinační akci brzy vyrovnali. Soupeře jsme v první půli i přehrávali, nevěděl si s námi v některých fázích hry rady. Přišlo mi, že jsme na tom kondičně lépe a po přestávce přišly šance. V 67. minutě se nám konečně podařilo dát zasloužený gól. Soupeř mohl vyrovnat, nastřelil břevno, jinak naše defenzíva pracovala velice dobře. Hráče musím pochválit za celkový přístup, budu rád, když takové pojetí zápasu a nasazení přeneseme do dalších utkání. Podkrkonošské El Clásico je zdárně za námi, teď už se soustředíme na duel v Čáslavi.“