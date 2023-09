Svěřenci trenéra Vladimíra Markse v osmém kole Fortuna Divize C padli na hřišti Kosmonos, kde nezvládli roli papírového favorita. V tabulce Trutnov klesl na třináctou příčku a přišel o možnost vrátit se do horní poloviny tabulky.

Patrik Brejcha (vpravo) vstřelil na hřišti Kosmonos svou druhou branku aktuální sezony, na bodový zisk ale tentokrát nestačila. | Foto: Jiří Petr

Trutnovští fotbalisté po domácí výhře nad Letohradem zajížděli na hřiště posledních Kosmonos, kde měli potvrdit roli favorita. Případným vítězstvím se navíc mohli posunout na osmou příčku a vrátit se tam, kam dle předsezonních předpokladů patří - do horní poloviny tabulky.

Fortuna Divize C - 8. kolo

Kosmonosy – Trutnov 2:1 (1:1)

Jenže vše bylo nakonec jinak. Zápas začal pro hosty šokem, když už po necelé půlminutě odpískal rozhodčí pokutový kop pro domácí a Pajer poslal Kosmonosy do vedení 1:0.

Východočeši vrhli síly do útočení a zaslouženého vyrovnání se dočkali šest minut před přestávkou, když se po rohovém kopu prosadil kanonýr Brejcha.

Hosté věřili, že po pauze zvýší tlak a dovedou utkání ke gólovému obratu. Vše ale bylo jinak. V 78. minutě domácí rychle rozehráli, hostující obrana si vybrala slabší chvilku v koncentraci a Pažout hlavou vrátil svému týmu hubený náskok.

O ten už se papírový outsider připravit nenechal a svěřencům trenéra Markse nezbývá, než se o další potřebné body poprat v domácím utkání proti Hlinsku, které se bude hrát v sobotu od 16 hodin.

Fakta - branky: 2. Pajer, 78. Pažout – 39. Brejcha. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 3:4. Diváci: 75. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar (87. Kruliš), Zieris, Knap – Štěpánek, Trávníček, Čechovič, Zezula – Bičiště, Horčička (80. Duch), Brejcha.

Vladimír Marks, trenér TrutnovaZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Bohužel v rozpoložení, ve kterém se teď nacházíme, nám prostě nestačí vstřelit jen jeden gól. Přestože branky dáváme, myslím si, že bychom jich měli střílet daleko více, protože pak se soupeř jednou dvakrát dostane před naši branku a my ze všeho inkasujeme. Obranná činnost celého týmu nám zatím nefunguje. Brzy jsme obdrželi gól ze sporné penalty, ale měli jsem pak celý zápas na to, abychom to otočili. A šance jsme si na to také vytvořili. Pořád se opakuji, ale skoro ve všech zápasech jsme herně lepší, ale nejsme kvalitní v obou vápnech. V tom našem při standardkách soupeře dostáváme jednoduché góly a na druhé straně hřiště si šancí vypracováváme dost, ale nedáváme góly. Naše nekvalita rozhoduje o tom, že výsledky zápasů prostě nepřeklápí na naši stranu.“