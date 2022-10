Neuznaný gól, nastřelená tyč. Náchodu není přáno, o další porážce rozhodl Tulach

Domácí hráči byli určitě více na míči a měli i více šancí, ale body se nakonec dělily. Favorit hlavně v prvním poločase některé svoje velké příležitosti ke skórování nevyužil, prosadil se až krátce před přestávkou. Po změně stran už ale další branky nepřidal, čehož hosté v 75. minutě využili k vyrovnání. Po vráceném míči ze standardní situace se na zadní tyči prosadil hlavou osamocený Matěj Vincour.

Vysoké Mýto – Nový Bydžov 1:1

Fakta – branky: 39. Tomášek – 75. Vincour. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:5. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Kabrhel (67. Mokrejš), Trnka, Tomášek, Habrman (79. Benda), Kopřiva – Hrubý (67. Haladei). Nový Bydžov: Strýhal – Novák (46. Drobný), Pokorný, Vincour – Trejbal (90. + 2. Hruška), Štajer, P. Mokošín, Zvěřina (46. Marek) – N. Bekera (58. Špinka), Blažek (65. Schober), Holec.

Po výhře nad Libercem další cenný bod. Dvoráci podruhé v sezoně s nulou vzadu

Jak to viděli trenéři

Martin Pulpit, Vysoké Mýto: „Remíza není zaslouženým vyjádřením poměru sil na hřišti, měli jsme vyhrát minimálně o dvě branky. Opět se to však opakuje, do 15. minuty jsme měli tři šance, z toho dvě stoprocentní, ale bez efektu. A soupeř nás za neproduktivitu potrestal po standardní situaci, odraženém míči a zpětném centru do šestnáctky na nepokrytého hráče. Přístup a nasazení je v pořádku, ale na to, jak chytá brankář, spolehlivě pracuje defenzivní řada a hraje vnitřní trio záložníků, tak ofenzivní hráči nedokáží být efektivní a zúročit týmovou práci v góly. Tohle je věc, se kterou jsem velmi nespokojen.“

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Jsme rádi za bod zvenku, který má svoji cenu, a také za to, že výkon z minulého týdne, co se týká nasazení a chuti hrát, se přenesl i do tohoto zápasu. Po pasivnější první půli, kdy jsme byli zbytečně bázliví a možná jsme nevěřili svým vlastním schopnostem, si myslím, že se nám druhý poločas celkem vydařil. Domácí měli v první půli více šancí, ale po přestávce jsme i my měli několik nadějných příležitostí a být lepšího vyhodnocení v předfinální fázi, tak jsme mohli utkání zdramatizovat ještě více. Výkon byl uspokojivý, ale máme dál na čem pracovat.“

Dvakrát dotahovali, vítěznou trefu ale Trutnovští proti Čáslavi přidat nestihli

Další zápasy divize C

9. kolo: Turnov - Dobrovice 1:1 (78. Beníšek - 3. Kohout), Velké Hamry - Benátky n. J. 0:2 (40. Macek, 76. Vobořil), Náchod - Ústí n. O. 0:1 (61. Tulach), Liberec B - Hlinsko 5:0 (17. a 34. Hadaščok, 28. Hudák, 56. Winkler, 92. z pen. Kranthove), Chrudim B - Dvůr Králové n. L. 0:0, Brandýs n. L. - Letohrad 1:5 (68. Jahoda - 33. a 61. z pen. Nágl, 42. a 64. Šplíchal, 15. Kabourek), Trutnov - Čáslav 2:2 (24. z pen. Zezula, 75. Slavík - 16. Konyvka, 36. Hejný).