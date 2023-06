Dvakrát vám dal soupeř hodně prostoru a vy jste se zachoval jako ostřílený kanonýr. Jak byste své první dvě trefy popsal? U první branky to byl gól z našeho obranného rohu, kde jsem tentokrát zůstával na půlce. Vše začalo skvělým výhozem Tadeho (Tadeáše Hampla) na rychlíka Mácu (Marcel Štěpánek), který zatáhl balon po pravé straně a jelikož je to jeden z nejrychlejších hráčů, kterého jsem kdy viděl, tak bylo velmi těžké se ho vůbec udržet. Já ho ale ještě předběhl (smích), poté jsem dostal krásný balón do prázdné branky, kde už bylo vymalováno. Druhé brance předcházela krásná kombinace na levé straně, zakončena narážečkou s Víťou Horčičkou, který mě uvolnil a já se ocitl tváří v tvář brankářovi, kterému jsem to tam poslal béčkem.

Michale, doposud jste se v sezoně střelecky prosadil třikrát a teď najednou hattrick. Kde se to ve vás vzalo? Toť otázka (usmívá se), v posledních letech jsem moc branek nedal. Od malička jsem byl útočník, který střílel spousty gólů, ale v pozdějším věku jsem se spíš stal nahrávačem. Občas je mi vyčítáno, že situace moc přehrávám a popravdě, kdybych v zápase s Benátkami mohl ještě přihrát, tak to udělám. Situace si ale žádala vždy střelu.

Adepti na Kanonýra posledního víkendu by byli dva. Oba však Krkonošský deník zpovídal na podzim a tak se pro tentokrát poohlédl do Fortuna Divize C.

Krátce před koncem jste si pak troufl na penaltu. Byl jste trenérem určený nebo šlo především o vidinu hattricku a příspěvku do týmové kasy?

Určený jsem byl, ale nebylo to jen tak. Celou sezonu jsem byl opomíjen, co se výběru hráčů na kopání penalt týče, až jsem si to v jednom z tréninků dá se říct vybrečel a od té doby už jsem byl určen. Ani tak to ale nebylo jednoduché, jelikož máme v týmu vlčáky, kteří chtějí dávat góly. Třeba Slavase (Jakuba Slavíka).

S míčem na noze se Trávníček cítí v zápasech nejlépe.Zdroj: Jiří PetrNa kolik vás vlastně tři góly v zápase vyšly nebo vyjdou?

Nějakou kačku jsem do kasy samozřejmě dal.

Hádám, že hned po zápase jste měli co slavit. Bavila se kabina hodně o možnosti konečného čtvrtého místa? A jak oslavy probíhaly?

Naším prvotním cílem bylo se dostat přes padesát bodů. K tomu se vázalo i čtvrté místo, které jsme chtěli za každou cenu urvat, což se nám podařilo a jsme za to neskutečně rádi. Oslavy probíhaly přesně tak, jak měly.

S vámi si fotbalový osud pohrál. Měl jste nakročeno k ligovému fotbalu, pak ale v srpnu roku 2018 přišlo těžké zranění. Jak na vrcholový fotbal vzpomínáte?

Na profesionální fotbal vzpomínám samozřejmě rád, ale osud tomu chtěl jinak. Začátek konce byl těžký, ale postupem času jsem to bral tak, jak to přišlo a teď si fotbal užívám naplno. Vážím si svého zdraví i toho, že můžu vůbec hrát fotbal, o dost více!

MT v sezoně 2022/2023

Počet odehraných utkání: 28

Počet odehraných minut: 2185

Počet vstřelených branek: 6

Počet obdržených karet: 7

Ukončil jste profesionální kariéru, tuto sezonu však odehrál v Trutnově, navíc velice dobře. Co vám ten rok pod Krkonošemi ukázal?

Do Trutnova jsem přicházel bez jakéhokoliv očekávání, protože nebylo jasné, zda vůbec koleno vydrží nějakou zátěž. A ono z toho je neuvěřitelných 2185 odehraných minut v zápasech za tuto sezonu, což nikdo neočekával. Popravdě ani já ne.

Jak byste vlastně zhodnotil úroveň divizní skupiny C?

Musím říct, že úroveň Divize C mě mile překvapila. V soutěži je spousta mladých šikovných kluků, zároveň i hodně zkušených hráčů. Když vezmu vršek tabulky, tak opravdu nenarazíte na slabého soka. A my jsme si ukázali, že jsme byli všem minimálně vyrovnaným soupeřem.

Michal Trávníček v dresu FC Hradec KrálovéZdroj: archiv FCHKJste odchovancem Hradce Králové a ve městě finišuje stavba nového stadionu. Jak moc mrzí, že kvůli zdraví teď neběháte v jednom dresu s bývalými spoluhráči Martincem či Čechem?

Když vidím stavbu, tak mě to fakt mrzí, protože už od malička to byl můj sen, zahrát si jednou na nově postaveném stadionu. Stadion vypadá opravdu skvěle a mám z toho upřímnou radost. Své bývalé spoluhráče bedlivě sleduji a jsem s nimi v kontaktu. Zrovna s Kubou Martincem odjíždíme zítra na vodu.

Trutnov v sezoně ukázal, že se v divizi může měřit s nejlepšími a v příští sezoně klidně může mít i postupové ambice. Jak se vám uplynulá sezona líbila a jak se vám líbilo v Trutnově?

Pokud se udrží kádr takový, jaký byl na konci sezony, mohu upřímně říct, že postupové ambice nejsou sci-fi, ale fakta. V Trutnově jsem byl naprosto spokojený, stadionu i celkovému zázemí klubu by ČFL slušela.

MFK Trutnov, čtvrtý nejlepší tým letošního ročníku Fortuna Divize CZdroj: Jiří Petr

Víte už, kam povedou vaše další fotbalové kroky?

S vedením klubu jsme v kontaktu a řešíme moje další působení v Trutnově.

Zápas roku se hraje o víkendu v Bělohradě, jak vypadá postupová matematika?

Na závěr odbočím od divizního fotbalu. Zanedlouho startuje evropský šampionát hráčů do 21 let. Jak vidíte šance českého týmu, v jehož kádru jsou mimochodem i dva hráči FC Hradec Králové?

Šampionát určitě budu sledovat a držet našim klukům palce. Za úspěch budu považovat i postup ze skupiny.