Osmnáct vzájemných zápasů a ani jedna výhra v normálním hracím čase! Tristní bilanci měli fotbalisté Trutnova se soupeřem z Vysokého Mýta před utkáním 15. kola Fortuna Divize C. Leč na devatenáctý pokus se jim neoblíbeného rivala přece jen podařilo zlomit.

Nebyla to ze strany trutnovských fotbalistů povedená podzimní část sezony. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse v ní častěji přičítali bodové ztráty než výhry. Závěr se ale vydařil skvěle a vítězství v Benešově i v domácí derniéře proti Vysokému Mýtu vylepšilo vysvědčení celku, který v loňské sezoně Fortuna Divize C skončil čtvrtý.

Znamená to tedy, že v Trutnově platí rčení Konec dobrý, všechno dobré? „Určitě ne, chceme se zlepšovat a z tohoto pohledu jsme úspěšní nebyli,“ reagoval rázně trutnovský lodivod.

Fortuna Divize C - 15. kolo

Trutnov - Vysoké Mýto 3:2 (0:2)

Letošní derniéra na trutnovské umělce nabídla duel dvou rozdílných poločasů. V tom prvním se ve velmi dobrém světle prezentovali hosté. Ti si na břeh Úpy přivezli sérii pěti výher v řadě, navíc dorazili s vědomím, že v tomto tisíciletí ještě nikdy se soupeřem z Podkrkonoší v normální hrací době neprohráli!

Fotbalisté Vysokého Mýta vyhráli v Trutnově poločas 2:0.Zdroj: Jiří PetrNo a po prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že by se měly zvyky měnit. Hosté hráli sebevědomě a ačkoliv je domácí obrana k nebezpečným situacím před brankou Hofírka pouštěla jen sporadicky, dvakrát přece jen střelecky udeřili.

Pokaždé u toho byl křídelník Šplíchal. Poprvé ve 39. minutě jeho přihrávku proměnil nadvakrát ve vedoucí gól Velinský, o dvě minuty později po nepovedené střele jmenovaného zavíral zadní tyč Kopřiva a hosté si do šaten nesli luxusní náskok.

Po pauze ale jakoby domácí kabinu navštívil kouč s legendární hláškou Josef Csaplár. Právě na jeho slova o nejhorším možném poločasovém vedení totiž ve druhé půli došlo. A na velkolepý obrat stačilo domácím pouhopouhých 5 (!) minut.

Vše v 64. minutě odstartoval krásnou ranou Bičiště (1:2). Jeho spoluhráči se vrhli pro míč, aby za další tři minuty rozjeli akci vedoucí k vyrovnání. Centr aktivního Houdka ještě adresáta nenašel, balón ale z druhé strany vrátil do šestnáctky Zezula, Čechovičovi ještě stálo v cestě břevno, z dorážky však skóroval Brejcha.

Patrik Brejcha dvěma góly dokonal obrat.Zdroj: Jiří PetrIhned po brance na 2:2 vystřídal Čechoviče Štěpánek, ten ve své první akci odcentroval na Horčičku, jenž ideálně připravil palebnou pozici Brejchovi a nejlepší trutnovský střelec placírkou uklidil míč k pravé tyči - 3:2.

Hosté už se ze šoku nevzpamatovali a tři cenné body tak zůstaly v Trutnově. Velká škoda, že domácí na svém stadionu na podzim spíše paběrkovali, když ze sedmi duelů tu dokázali vyhrát pouze tři.

19 odehraných zápasů, v nich 1 jediná aktuální výhra, 4 remízy, 9 porážek, 4 výhry po penaltových rozstřelech a 1 prohra na penalty. Přesně tak momentálně vypadá bilance vzájemných duelů mezi fotbalisty Trutnova a Vysokého Mýta. V potaz se berou zápasy hrané v tomto tisíciletí, kdy se oba rivalové potkávají v divizní skupině C, potažmo v národním poháru.





Fakta – branky: 64. Bičiště, 67. a 68. Brejcha – 39. Velinský, 42. Kopřiva. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 2:2. Diváci: 80. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar (37. Houdek), Zieris, Mařas – Čechovič (67. Marcel Štěpánek), Trávníček, M. Knap, Horčička, Zezula – Brejcha, Bičiště (82. Sapár). SK Vysoké Mýto: Spálenka – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Velinský (59. Habrman), J. Dvořák, Tomášek, Kopřiva, Šplíchal (78. Žahourek) – P. Dvořák.

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Na závěr podzimu jsme doma přivítali soupeře, kterého jsme nedokázali porazit už dlouhých osmnáct zápasů v řadě, a který se zároveň pyšnil nejlepší aktuální formou celé divizní skupiny. Hosté od začátku prokazovali svoji nespornou kvalitu, ale pětatřicet minut jsme hráli z dobrého organizovaného bloku a soupeře do šancí nepouštěli.

Trenér Vladimír Marks na trutnovské třídačceZdroj: Jiří PetrPak jsme však museli vynuceně zasáhnout do obranné čtveřice a než jsme se rozkoukali, soupeř dokázal dvakrát rozvlnit síť v naší brance. Poločasová přestávka přišla vhod, dokázali jsme se zklidnit a říct si, jak se chceme ve druhé půli prezentovat. Podle mně nám soupeř na hřišti ani mimo něj zdaleka neprokazoval respekt, jaký si zasloužíme a byl za to patřičně potrestán. Někdy k vítězství stačí mít srdce na správném místě a výsledek se dostaví. Tři krásné branky během necelých pěti minut byly tou nejlepší možnou tečkou za podzimem, který se nám zdaleka nepovedl podle našich představ. Věřím ale, že poslední zápasy nám daly trochu klidu na práci a až si všichni odpočineme, vrhneme se s odhodláním do přípravy na druhou půlku sezony.“

Filip KlapkaZdroj: Jiří PetrFilip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: „Velmi dobře rozehrané utkání v Trutnově jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Náš čtyřminutový totální blackout stačil domácím k otočení výsledku. Pro nás hořký konec jinak vcelku povedené podzimní části.“