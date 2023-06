Devatenáctiletá etapa je u konce. Královédvorští sestupují z divize do kraje

Psal se osmý srpen roku 2004 a fotbalisté Dvora Králové nad Labem hostili na rezervním stadionu v Podharti premiérový zápas v divizní skupině C. Asi nikdo v té době nemyslel na to, jak dlouho tato soutěž ve městě na Labi vydrží. Nakonec to bylo dlouhých 19 sezon. Po sobotní porážce na půdě Letohradu je návrat královédvorské značky do kraje zpečetěn.

Bolestivý sestup. Dvoráci v závěru sezony nehráli vůbec špatně, doma urvali hned čtyři vítězství. Rozhodovalo se ale na hřištích soupeřů, kde výhra nepřišla žádná. | Foto: Renata Jírová

