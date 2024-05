„Na jednu stranu mi je hrozně líto soupeře, protože po první půli bychom se vůbec nemohli divit, pokud by byl stav kupříkladu 5:2 pro domácí. Avšak na druhou stranu jsme vstřelili šest branek. Domácí měli v prvním poločase ty samé šance, které ale neproměnili a v tom je to tedy spravedlivé.“ Přesně i těmito slovy hodnotil nedělní divizní utkání mezi Trutnovem a Benátkami nad Jizerou hostující kouč Tomáš Staněk.

Fotbalisté Trutnova prohráli v utkání 27. kola Fortuna Divize C s Benátkami nad Jizerou vysoko 1:6. V tabulce zůstávají devátí. | Foto: Jiří Petr

„Zápas blbec“. I tak by se dalo stručně popsat utkání sedmadvacátého kola Fortuna Divize C, ve kterém trutnovští fotbalisté na svém hřišti hostili druhý tým tabulky z Benátek nad Jizerou.

DIVIZE: Remíza po bleskové odpovědi na trefu Hamrů. Kouč Marks svěřence chválil

Domácí s favoritem odehráli vynikající první poločas, během něhož si vytvořili minimálně pět čistých gólových příležitostí. Využít však svěřenci trenéra Markse nedokázali žádnou, když jednoznačným hrdinou byl hostující gólman Straka, jemuž pomohla i dobře postavená branková konstrukce.

Statistiky zápasu Střely celkem: 11:11

Střely na bránu: 5:10

Střely mimo: 6:1

Ofsajdy: 1:1

Rohy: 9:1

Fauly: 10:6

Středočeši duel rozhodli na konci prvního poločasu, když se po pěkných akcích střelecky prosadili Poběrežský s Komárkem. Po hodině hry přidali hosté třetí branku a malinko znejistěli zásluhou Adama Doležala, jenž v 75. minutě čestným úspěchem svého týmu vykřesal domácím naděje.

Ty ale zhasly definitivně po brance Bodláka z 88. minutě, které předcházel ofsajd, v nastaveném čase ještě dílo zkázy dokonaly dvě trefy z kopaček střídajících Mlynky a Jimmiho.

Zatímco vítězové zápasu mohou na druhém místě se čtyřbodovou ztrátou dál snít o dohnání ústecké Jiskry v čele tabulky, Trutnov v tabulce zůstává devátý s minimální ztrátou na nováčka z hradecké Slavie. Za týden se Východočeši představí na horké půdě aktuálně pátého Turnova (neděle 17.00).

DIVIZE: Pomsta za podzim se nekonala. Trutnov v derby se Slavií zradila koncovka

Fortuna Divize C – 27. kolo

MFK Trutnov – SK Benátky nad Jizerou 1:6 (0:2)

Fakta – branky: 75. Doležal – 40. Poběrežský, 44. Komárek, 63. Zabilanský, 88. Bodlák, 90. (+2) Mlynka, 90. (+4) Jimmy. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 4:2 (48. Trávníček, 53. Sapár, 73. Zieris, 90. Zezula – 58. Zabilanský, 82. Poběrežský). Diváci: 350.

MFK Trutnov: Hofírek – Sapár (61. Matyáš Kruliš), Kundrt, Zieris, Zezula – Štěpánek (46. Slavík), M. Knap, Horčička (70. P. Holubec), Čechovič (85. Š. Duch), Trávníček (61. A. Doležal) – P. Brejcha. SK Benátky nad Jizerou: R. Straka – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Poběrežský (87. Poustecký), Šimeček (73. Glöckner), Hájek (87. Mlynka), Komárek, Bodlák – M. Macek (71. Jimmy).

Komentář na webu Benátek nad Jizerou V nejvyšší benátecké vítězství této sezóny se změnil zápas, který se ale mohl vyvíjet zcela jinak. Domácí Trutnov měl v první půli pět vyložených šancí, které ale neproměnil a hostující tým v závěrečné pětiminutovce úvodního poločasu dvakrát trestal. Inkasované góly určitě zamávaly s psychikou do té doby velmi dobře hrajícího soupeře, který po přestávce již nebyl tak nebezpečný. Hosté si zkušeně hlídali náskok a na konci utkání třemi brankami proměnili toto utkání doslova v exhibici.

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V prvním poločase jsme si dali opakování z minulého týdne, prakticky jsme zamkli hosty na jejich polovině a vytvářeli si jednu vyloženou šanci za druhou. Stačily však dvě individuální chyby ve 40. a 44. minutě, aby hosté nekompromisně trestali. Po přestávce už pak bylo těžké aspirantovi na postup vzdorovat, přesto jsme ještě v 89. minutě mysleli na zdramatizování výsledku. Bohužel jsme v poslední pětiminutovce inkasovali ještě třikrát a výsledkem je domácí debakl i komplikace do závěru sezony. Zápas rozhodla kvalita, která byla jednoduše vyšší na straně našeho soupeře.“

Oba trenéři po utkáníZdroj: Jiří PetrTomáš Staněk, trenér SK Benátky nad Jizerou: „Na jednu stranu mi je hrozně líto soupeře, protože po první půli bychom se vůbec nemohli divit, pokud by byl stav kupříkladu 5:2 pro domácí. Do zápasu jsme totiž nastoupili brutálně špatně bez pohybu a agresivity. Soupeř měl do dvacáté minuty tři brankové příležitosti, z nichž dvakrát šel sám na bránu. Domácí dojeli v první půli na to, že jsme měli v brance Stráču. V první půli jsme tedy vytěžili z minima maximum a vedli 2:0. Opravdu jsme ale byli špatní, byla to taková naše klasika, když hrajeme venku. Ve druhém poločase domácí změnili rozestavení, ale nevím, jestli jim to úplně pomohlo. Ač měl Trutnov optickou převahu, gól jsme jim nabídli sami. V závěru jsme poté krutě trestali z brejků. Když to shrnu, pro soupeře to je hořká porážka, avšak na druhou stranu jsme vstřelili šest branek. Domácí měli v prvním poločase ty samé šance, které ale neproměnili a v tom je to tedy spravedlivé.“