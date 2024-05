Když se oba rivalové potkali na podzim, šli do zápasu v roli favorita slávisté. Zásluhu na tom měl jejich skvělý vstup do sezony, kdy se po výborných výkonech vyhřívali na čelních příčkách tabulky.

Momentka z derbyZdroj: Jiří PetrLeč časy se mění. Tragické jarní výsledky a šest porážek v řadě vyslaly hradecké fotbalisty do trutnovské odvety v roli jasného outsidera a všeobecně se očekávala podkrkonošská pomsta.

Znovu šlo o utkání s minimem brankových příležitostí, tentokrát se ale hrálo před mnohem příjemnější kulisou, kterou zápasu vytvořilo 450 diváků. Ti se ale branky nedočkali. Šance přitom hlavně ve druhém poločase byly, domácí je ale proti dobře bránícímu soupeři využít nedokázali a z derby si tak odnesli pouze bod za bezbrankovou remízu.

Největší příležitosti krajského derby: v prvním poločase domácího Brejchu vychytal Vaníček, na druhé straně nedosáhl na skvělý centr Vošlajera jediný střelec podzimního duelu Novotný. Ve druhé půli už měl gólové příležitosti jen Trutnov, Zezula, Holubec ani kapitán Zieris ale neuspěli a Vaníčka nepřekonali.

Větší radost z výsledku pochopitelně měli hosté, kteří konečně přerušili bídnou sérii a podpořeni alespoň minimálním ziskem za týden doma vyrukují na rezervu druholigové Chrudimi. To Trutnov zamíří za těžkých duelem na hřiště Velkých Hamrů, kde v červenci minulého roku schytal debakl 1:6 v předkole MOL Cupu.

Fortuna Divize C - 25. kolo

MFK Trutnov - FC Slavia Hradec Králové 0:0

Fakta – rozhodčí: T. Havel. ŽK: 3:2. Diváci: 450. MFK Trutnov: Hofírek – Mařas, Kundrt, Zieris, Zezula – Horčička (83. Matyáš Kruliš), M. Knap, Štěpánek (62. Čechovič), Trávníček (62. M. Sapár) – Brejcha (76. P. Holubec), Slavík. FC Slavia Hradec Králové: J. Vaníček – Mates, Řezáč, Hlušička – Kalina (79. Málek), D. Melichárek, J. Kabeláč (66. Týfa), Matsaberidze – Vošlajer, A. Novotný, Rajnoch.

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks v debatě s rozhodčímZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Před slušnou diváckou kulisou jsme chtěli odčinit porážku z minulého utkání v Hlinsku. Bohužel se nám to nepovedlo a vinit z toho můžeme pouze sami sebe. Vzhledem k těžkému terénu se nedalo příliš kombinovat, a tak jsme v první půli hrozili zejména ze standardních situací. Ve druhém poločase jsme si však vytvořili tři stoprocentní šance, které jednoduše musíme proměňovat. Zezula, Holubec ani Zieris však úspěšní nebyli, proto máme ze zápasu pouze bod, který je pro nás před sérií těžkých zápasů málo.“

Jakub Vaníček, brankář FC Slavia Hradec Králové: „Neměli jsme teď dobré období, zatímco Trutnov sbíral pravidelně body, ale věřili jsme, že můžeme na jeho hřišti něco uhrát. Jeli jsme tam s tím, že jinak než bojovností to nepůjde a myslím, že jsme to splnili. Rádi bychom se prezentovali fotbalověji, ale nemáme teď úplně lauf, takže se musíme odrazit od tohoto výkonu. Bylo to klasické derby, kdy na devadesát minut musíte zapomenout, že na druhé straně máte kamarády, které jsem ovšem všechny rád viděl.“

V nedělním derby se potkala celá řada kamarádů z výběru Královéhradeckého kraje.Zdroj: Jiří Petr