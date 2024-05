Trutnovští fotbalisté přivezli cenný bod z horké půdy Velkých Hamrů. Se soupeřem ze severu Čech nyní mají vyrovnanou bilanci čtyř výher, tří remíz a čtyř porážek. V neděli na břeh Úpy dorazí v tabulce druhé Benátky nad Jizerou.

V šestadvacátém kole Fortuna Divize C se potkaly celky Velkých Hamrů a Trutnova. Vyrovnaný duel skončil nerozhodným výsledkem 1:1. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Program šestadvacátého kola Fortuna Divize C nasměroval fotbalisty Trutnova na hřiště Velkých Hamrů, tedy týmu, který doma obvykle body neztrácí a v tabulce mu patří třetí příčka.

DIVIZE: Pomsta za podzim se nekonala. Trutnov v derby se Slavií zradila koncovka

Východočeši si po prohře v Hlinsku a domácí remíze s hradeckou Slavii chtěli napravit reputaci a to se jim i díky velmi dobrému výkonu podařilo. Však si také hráči od trenéra Markse vyslechli po zápase pochvalná slova.

Fortuna Divize C – 26. kolo

TJ Velké Hamry – MFK Trutnov 1:1 (1:1)

Loni na jaře Trutnovští dokázali ve Velkých Hamrech vyhrát, leč letošní sezonu na stejném hřišti odstartovali vysokou pohárovou porážkou. Tentokrát skončil duel nerozhodně.

Domácí sice do zápasu šli s ofenzivními choutkami, hosté ale velmi dobře bránili a do šancí je moc nepouštěli. Až ve 25. minutě našli Severočeši skulinku v soupeřově defenzívě a trefou Voseckého se dostali do vedení.

Z něho se však domácí radovali necelé dvě minuty, jelikož po rychlém protiútoku srovnal stav kanonýr Brejcha. Ač byly od té doby gólové příležitosti k vidění na obou stranách, další změny stavu se již diváci nedočkali. Oba trenéři se pak v hodnocení duelu mírně rozcházeli, každopádně větší radost ze zisku bodu měl hostující Vladimír Marks.

Vzájemná utkání na hřišti Velkých Hamrů 16. 07. 2000: Velké Hamry – Trutnov 0:1 (MOL Cup)

12. 06. 2019: Velké Hamry – Trutnov 3:0

14. 08. 2021: Velké Hamry – Trutnov 6:1

11. 03. 2023: Velké Hamry – Trutnov 1:2

29. 07. 2023: Velké Hamry – Trutnov 6:1 (MOL Cup)

12. 05. 2024: Velké Hamry – Trutnov 1:1 Doma má Trutnov se stejným sokem bilanci 2 2 1.

Další utkání odehraje Trutnov v neděli na domácím trávníku, když v dalším těžkém utkání přivítá druhé Benátky nad Jizerou, které pět kol před koncem ztrácejí na vedoucí ústeckou Jiskru šest bodů.

Fakta – branky: 25. Vosecký – 27. Brejcha. Rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 4:0. Diváci: 150. MFK Trutnov: Hofírek – Kundrt, Zieris, M. Knap, Mařas – Štěpánek (73. Matyáš Kruliš), Trávníček (64. P. Holubec), Horčička, Zezula – Čechovič (86. Balcar), Brejcha (86. A. Doležal).

VOTROK KP: Místo auta na parkovišti trefil Matějka síť. V Jičíně chvála arbitrům

Ohlasy trenérů

Zdeněk Bryscejn, trenér TJ Velké Hamry: „Potýkáme se s tím, že hrajeme nekompletní a klíčoví hráči jako Linka nebo Cvrček se nedají nahradit. Soupeř přijel vyloženě bránit a čekal na protiútoky. My jsme měli zápas pod kontrolou, byli jsme trpěliví a dali jsme gól, ale za minutu jsme dostali vyrovnávací gól. Měli jsme převahu, ale hrozili jsme jen ze standardek. Měli jsme dvě tutovky, které jsme neproměnili, a naopak hosté měli jeden úspěšný protiútok. Po porážce v Čáslavi jsme si řekli, že doma musíme dát do hry více srdce, ale nesplnili jsme to. Takto se o čelo tabulky nehraje. Trutnov si přijel pro bod a má ho. Někteří hráči mě dnes zklamali. Určitě o tom budu mluvit na tréninku velmi konkrétně.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Po dvou nepovedených výkonech jsme do utkání nevstupovali v dobrém rozpoložení, na našem neoblíbeném hřišti jsme však v nedělním dopoledni předvedli nejlepší výkon jara. Před utkáním jsme měli jasný plán, který kluci dá se říci do puntíku plnili. Díky velmi dobré, organizované a běhavé hře celého mužstva, ze které vynikali Zezula s Horčičkou, jsme si vytvářeli řadu gólových příležitostí. Kdyby se hrálo na šance, vyhráli bychom pět ku dvěma, takto máme bod, který však s pokorou bereme. Obrovskou kaňkou na utkání je zranění Járy Balcara v úplném závěru.“