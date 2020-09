Pouhý jeden bod dokázalo o víkendu z programu šestého kola Fortuna Divize C vydolovat podkrkonošské duo. Trutnov na domácím hřišti nestačil na favorizovaného soupeře z Vysokého Mýta, Dvůr Králové zase nedokázal ve vítězství proměnit dobře rozehranou partii na půdě Hlinska. Nakonec si přivezl jediný bod.

Trutnov - Vysoké Mýto 0:2 (0:1)

Domácí fotbalisté proti favoritovi odehráli slušnou partii, ani na šestý pokus se však prvního vítězství v sezoně nedočkali. Herně lepší hosté si tři body zajistili po zásluze, museli však o ně pořádně řádně bojovat.

Vyrovnaný první poločas přinesl jediný gól, když ve 27. minutě hosté potrestali chybu Dvořákovy družiny a Habrmanem šli do vedení. Slibné možnosti měl i Trutnov, před gólmanem Černíkem ale hráči jen potvrdili podzimní střeleckou mizérii.

Ve druhé půli měl míč na kopačkách častěji hostující tým, a když domácí s vyrovnáním nepřicházeli, potvrdil trefou Kopřivy své vítězství a přiblížení se nejvyšším příčkám v tabulce.

Fakta – branky: 27. Habrman, 75. Kopřiva. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 3:0. Diváci: 104. MFK Trutnov: Šťastný – Müller (82. Metlický), T. Kraus, Makovský, M. Knap – Valášek (70. O. Tobiáš), Zieris, Holubec, Brejcha (82. Jirousek), Zezula – Štěpánek (86. M. Voňka). SK Vysoké Mýto: Černík – Trnka (88. M. Fišer), Žák, Hock, Stránský – Wimmer (67. Rezek), Dvořák, Tomášek (82. V. Hájek), Kopřiva, Habrman (82. Benda) – Hrubý.

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Bohužel si připisujeme další domácí porážku. První poločas byl vcelku vyrovnaný, soupeř byl dle očekávání lepší na míči, my vycházeli z obranného bloku a snažili se chodit do brejků. Dvě situace při nich byly gólové, naše střelecká potence je však na podzim velmi špatná. Navíc soupeř po jedné naší chybě ihned trestal. Druhá půle se odehrávala ve stejném duchu. S blížícím se závěrem jsme už museli jít do rizika a hosté druhým gólem výhru potvrdili. Z naší strany byl zápas do obrany odehrán dobře, ale stačila jedna chyba a hosté ji hned využili. Musím uznat, že Vysoké Mýto bylo na podzim zatím naším nejsilnějším soupeřem.“

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Vyrovnané, bojovné, ale korektně vedené utkání, ve kterém jsme byli produktivnější. Vítězství má pro nás velkou cenu, protože domácí rozhodně nepatří v tabulce tam, kde se momentálně nacházejí.“

Hlinsko - Dvůr Králové n. L. 1:1 (0:1), pen. 6:5

Pro domácí zlaté body, pro Dvůr naopak zbytečná ztráta. Hosté v prvním poločase otevřeli skóre, když se povedenou ranou prosadil ve 35. minutě Dvořák. Po hodině hry musel po ošklivém zákroku Hampla střídat dvorský Hruška, domácí hráč byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen.

Přesilovku ale Dvoráci k udržení náskoku nevyužili. Bod Hlinsku zajistila individuální schopnost Abouy, jenž se v šestnáctce obtočil okolo svého strážce a ranou k tyči srovnal. Druhý bod si pak domácí zajistili úspěšně zvládnutým penaltovým rozstřelem.

Fakta – branky: 83. Aboua – 35. Dvořák. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (58. Hampl). Diváci: 200. FC Hlinsko v Čechách: Jech – Nevole, Tulach, Zub (71. Křivka), Cach (46. Hlouš) – Volf, Jančura (77. Kyncl), Rambousek (90. Horák), Hampl, Aboua – Slavík (46. Klika). TJ Dvůr Králové nad Labem: Mazánek – Picha, Karal, Macháček, Tomeš – Jahoda (71. Lukić), Hruška (59. O. Ujec), Fejk, Vitebský (83. Ljubojević) – J. Dvořák (71. Klazar), Maksimović.

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko v Čechách: „Zápas se mi těžko hodnotí. Adam Rambousek skončil v nemocnici, hráli jsme o deseti, ale ukázali jsme, že máme obrovskou sílu. I s našimi fanoušky táhneme za jeden provaz.“

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Utkání jsme měli dobře rozehrané, ale nedokázali jej dotáhnout do vítězného konce. Ačkoliv v našich silách to jednoznačně bylo. Pokud by hráči odehráli duel s nasazením, jaké je zdobilo v úvodních třech kolech, jsem přesvědčený, že bychom si z Hlinska odvezli tři body. Způsob, jakým jsme si výhru nechali utéct mezi prsty, mě ale hodně mrzí.“

