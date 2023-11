Fotbalisté Trutnova prohrávali o poločase a ještě po šedesáti minutách s favorizovaným Vysokým Mýtem 0:2, stačilo ale pouhých pět minut a velkolepý obrat byl na světě. Postupně se trefili Dominik Bičiště (64.) a dvakrát kanonýr Patrik Brejcha (67. a 68.).

Fotbalisté Trutnova slaví neuvěřitelný obrat ve skóre proti Vysokému Mýtu. Třemi góly svěřenci trenéra Vladimíra Markse stav otočili během pouhých pěti minut! | Foto: Jiří Petr

Poslední kolo a zápas největších rivalů o první místo v tabulce. Takovou pozvánku využilo v Ústí nad Orlicí v sobotním odpoledni 460 fotbalových fanoušků, kteří se přišli podívat na očekávaný střet domácí Jiskry s Benátkami nad Jizerou. A podívanou nebyli zklamáni, oba týmy potvrdily, že jsou oprávněně na nejvyšších pozicích. Na té první však mohl být po podzimu pouze jeden z nich a zásluhou proměněného pokutového kopu Patrika Chlebouna ve druhé minutě nastavení jím je ten ústeckoorlický.

RUKA, ROZHODUJÍCÍ MOMENT PODZIMU

Před rozhodujícím momentem zápasu to vypadalo, že si soupeři body rozdělí. Domácí vytěžili v prvním poločase ze své aktivity brzký vedoucí gól. Nejprve po centru z pravé strany důrazně hlavičkoval Tichý, jeho pokus však brankář Dědek parádně vytáhl na roh. Ten rozehrál Stránský znovu na hlavu Tichého, i tuto ránu zázračně vyrazil gólman, jenže tentokrát před dobíhajícího Vojtěcha Špatenku, jenž nekompromisně zavěsil. Jiskra byla nadále nebezpečnější, platilo to v nástupu do druhé půle, ale pojistka nepřišla.

V 65. minutě tak udeřili hosté po individuální akci a přesné střele Fabiána. V závěru se domácí po prostřídání sestavy nadechli k náporu, dostali se k několika standardkám, z nichž zlobili po celý zápas, a z úplně posledního rohu to přišlo. Fabián ve vápně zahrál rukou a rozhodčí Matějček měl jasno: penalta! Podzimního půlmistra tak určil souboj Dědka s Patrikem Chlebounem a střela k tyči odstartovala velkou ústeckoorlickou euforii! Jiskra za celý kalendářní rok 2023 prohrála jen dva divizní zápasy, oba dva shodou okolností ve Velkých Hamrech.

TRUTNOVU NA OBRAT STAČILO 5 MINUT

Pětkrát v řadě fotbalisté Vysokého Mýta v divizi vyhráli a po první půli vedli 2:0 také na hřišti Trutnova. Ve druhé půli ale soupeř skóre otočil, když tři branky stihl nastřílet za pouhých pět minut! Dvakrát se prosadil Brejcha.

Z východočeského pohledu se závěrečné dějství nepovedlo Hlinsku, v Kosmonosech se čekal lepší výsledek. Remíza Letohradu se Slavii Hradec Králové by sama o sobě nebyla tak špatným výsledkem, vždyť domácí vyrovnali v závěru poté, co hráli v deseti. Leč pohled na podzimní tabulku je pro svěřence Aleše Majvalda zoufalý. Naopak královéhradecký nováček v republikové soutěži bezesporu obstál. Podobně jako chrudimské béčko, které si na závěre podělilo po bodu s Benešovem a potvrdilo pozici v horní polovině tabulky. Zato na Nový Bydžov čekají na jaře znovu záchranářské práce, ani poslední vystoupení proti Turnovu tamním fotbalistům a fanouškům náladu nezvedlo.