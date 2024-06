/FOTO/ Trutnovští fotbalisté končí ve Fortuna Divizi C na desáté příčce. Rozhodl o tom závěrečný duel sezony, kdy se ještě případnou výhrou svěřenci trenéra Markse mohli posunout na pozici nejlepšího týmu regionu. Nestalo se, podkrkonošský tým po remíze s Čáslaví zaostal o jediný bod za hradeckou Slavií.

Trutnovský Patrik Brejcha se právě probíjí obranou Čáslavi, svůj jedenáctý gól v sezoně ale proti soupeři nepřidal. | Foto: Jiří Petr

Pravidelný přísun bodů, avšak bez vítězného křepčení. I tak by se daly zhodnotit květnové a červnové zápasy trutnovských fotbalistů ve druhé polovině jarní části Fortuna Divize C. Za tyto dva měsíce svěřenci trenéra Vladimíra Markse odehráli sedm utkání, v šesti se ale o body se svými soupeři dělili, jednou odešli poraženi v souboji s Benátkami nad Jizerou.

Série bez vítězství trvá už sedm zápasů. Aspoň remízu trefil centrující Zezula

A remízový výsledek se (počtvrté v řadě) zrodil i v sezonní derniéře proti Čáslavi. Východočeši se chtěli s vlastními fanoušky loučit výhrou, jenže nikterak ofenzivní show tentokrát hrstce diváků nepředvedli a byla z toho další dělba bodů.

Fortuna Divize C – 16. kolo

Trutnov – Čáslav 1:1 (0:0)

Závěrečný duel sezony mnoho brankových příležitostí nenabídl a skóre zápasu se měnilo až v úplném závěru utkání. Nejprve po precizní akci Martina Knapa skóroval v 84. minutě střídající junior Adam Doležal a Trutnov byl díky této trefě blízko třem bodům.

Radost trutnovských fotbalistů po úvodní brance z kopačky Adama Doležala byla veliká, na tři body ale domácí nakonec nedosáhli.Zdroj: Jiří Petr

Přišel o ně ale naprosto trestuhodně. V první minutě nastaveného času dali domácí až příliš prostoru pronikajícímu Cháberovi, ten si před šestnáctkou stihl míč připravit i pro zakončení a na jeho ránu Hofírek nedosáhl.

Po chvíli si Trutnovští přece jen ještě jednu tutovku vytvořili, Vyhnánek v brance Čáslavi už ale nemusel zasahovat a výsledkem 1:1 podprůměrný zápas i skončil.

Fakta – branky: 84. Doležal – 90. (+1) Chábera. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:1. Diváci: 100. MFK Trutnov: Hofírek – Mařas, Kundrt, Zieris, Zezula – Čechovič, M. Knap, Horčička – Trávníček (72. Matyáš Kruliš), Brejcha (81. P. Holubec), Slavík (64. A. Doležal). FK Čáslav: D. Vyhnánek – Vencl, Konyvka, J. Kučera, Hanč – Chábera, Nešpor, Turyna (77. Ronovský), Záruba (64. Hejný) – Kraj (64. Bašek), Junek.

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK TrutnovZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, MFK Trutnov: „Poslední utkání poměrně přesně definovalo náš závěr sezony, ve kterém jsme z posledních sedmi zápasů dokázali celkem šestkrát remizovat. Vedeme o gól, rozhodčí nastavuje dvě minuty a v 92. minutě máme standardní situaci u soupeřova vápna. Přesto dokážeme nevyhrát. Bohužel, musíme se z toho všichni ponaučit, dále pracovat a věřit, že v příští sezoně dokážeme podobné zápasy dotahovat do vítězného konce.“

Roman Kučera, FK Čáslav: „Celý zápas jsme hráli na soupeřově polovině, ale obrovskou nepřesností a nekvalitou v předfinální a finální fázi jsme se připravili o lepší výsledek. Své šance jsme nedokázali zužitkovat. Soupeř dal gól po brejku, byla to jeho jediná akce ve druhém poločase, Nám se alespoň podařilo vyrovnat. Už nám došel benzín, utkání bylo spíše podprůměrné, naše převaha platonická, i když držení míče bylo jasně na naší straně. Nedokázali jsme si ale poradit s blokem soupeře, byl to nepovedený zápas.“

V minulém soutěžním ročníku se Trutnov dočkal historického čtvrtého místa a před novou sezonou i trenér Marks věřil, že skvělé výsledky budou pokračovat. Podzim se ale týmu absolutně nepovedl, chvílemi se mužstvo pohybovalo na sestupových pozicích a až závěr úvodní poloviny sezony přinesl zlepšení. Do zimní přestávky šlo mužstvo se ziskem sedmnácti bodů a bilancí 5 2 8 (výhry, remízy, porážky).

Hned na startu jara přišlo mírné uklidnění po povinné výhře 3:1 nad pražskými Spoji, podkrkonošský celek zvládal i další domácí zápasy, obrovsky důležitá byla otočka proti Kosmonosům (3:2). Jenže z posledních osmi duelů Východočeši nevyhráli ani jeden, hned šestkrát (!) přitom remizovali. Celková jarní bilance hovořila vyrovnaně (4 7 4), k podzimnímu zisku přidali hráči bodů devatenáct a s celkovým počtem šestatřiceti skončili v tabulce desátí o bod za nováčkem z hradecké Slavie a o bod před dalším krajským rivalem z Nového Bydžova.

Fotbalisté Trutnova končí v letošním ročníku Fortuna Divize C na desáté příčce. Oproti loňsku propad o šest pozic.Zdroj: Jiří Petr

To Čáslavští se už loni do posledního kola zachraňovali a hrobníkovi z lopaty ještě s osmadvaceti body takřka zázračně unikli. Letos sice uhráli o dva body více, čtrnáctá pozice je však sestupová a zdá se, že po osmi letech Středočeši svou divizní éru ukončí.

„Čekáme, jaké budou další administrativní kroky některých klubů, zda to někdo neodhlásí. Nahráli jsme třicet bodů, není to hodně ani málo. Za jaro jsme získali dvacet tři bodů, honili jsme to, byli jsme blízko, ale bohužel. Chybělo i sportovní štěstí,“ okomentoval momentální situaci trenér Čáslavi Roman Kučera.