Zatímco Trutnov a Náchod se v rámci 27. kola Fortuna Divize C představí v sobotu před vlastním publikem, fotbalisty Dvora Králové nad Labem los zavedl na hřiště Poříčan, kde se bude hrát v neděli od 17 hodin.

Kdo nahoru, kdo dolů? Hradecko sleduje divizi, Pardubicko je relativně v klidu

Oba krajské celky ve 27. kole ČFL míří na hřiště soupeřů, kteří na tom jsou v tabulce hůř. Šestá rezerva Hradce Králové (40 bodů) se o další dobrý výsledek bude rvát na půdě sedmých Velvar (39). Ještě větší šance na bodový zisk se dávají hráčům Chlumce nad Cidlinou (11. místo, 33 bodů), kteří se představí na trávníku již jistého sestupujícího Ústí nad Orlicí (16. místo, 15 bodů).

Do jarní části Fortuna Divize C šlo krajské trio s nožem na krku. Všechny tři celky byly namočené do hry o záchranu a nevypadalo to s nimi vůbec dobře. Jako první se ze šlamastiky vyhrabali hráči Trutnova, kteří jsou čtyři kola před koncem zachráněni. Se čtyřiatřiceti body jim momentálně patří příjemná osmá příčka, kterou mohou ještě vylepšit případným úspěchem proti čtvrté Čáslavi.

Nic jistého zatím nemá Náchod, který na jaře podává výborné výkony, stačily mu však zatím pouze k posunu na dvanáctou pozici (28 bodů). Výrazně pomoci si svěřenci trenéra Zdeňka Samka mohou výhrou nad Velkými Hamry (3. místo, 48 bodů), už podle postavení obou mužstev v tabulce je ale zřejmé, že domácí nečeká snadný úkol.

Pech při Region's cupu. Krajský výběr přišel o překvapivou výhru v nastavení

V tabulce nejhůř jsou na tom stále fotbalisté Dvora Králové nad Labem. Na třinácté pozici mají s 24 body jen minimální náskok na poslední trojici, kterou letos čeká sestup do krajského přeboru. Aby se Dvůr před sestupovými příčkami udržel, potřebuje ve zbylých duelech sbírat body. Nejlépe už v neděli na hřišti jedenáctých Poříčan (30 bodů).