Fotbalisté Trutnova v tabulce Fortuna Divize C zůstávají na páté příčce a sen o nejlepším umístění v tomto tisíciletí se po porážce od ústecké Jiskry vzdálil. Stejně tak šance na nejvyšší počet získaných bodů.

Ústečtí fotbalisté se do branky Trutnova trefili dvakrát během prvního poločasu. Po přestávce svůj náskok dokázali místy i se štěstím ubránit. | Foto: Jiří Petr

Na břehu Úpy se v sobotu potkaly dva na jaře velmi úspěšné celky a očekával se vyrovnaný duel, ve kterém mají oba soupeři o motivaci postaráno. Vše podstatné se odehrálo již v úvodní půlhodině zápasu.

Fortuna Divize C – 29. kolo

Trutnov – Ústí nad Orlicí 1:2 (1:2)

Ústecká Jiskra v závěru sezony stále živí naděje na postup do České fotbalové ligy z druhého místa a v Trutnově se tak hosté v úvodních minutách prezentovali aktivním pojetím hry. Odměnou jim byly dvě brzy vstřelené branky. V 10. minutě mířil dlouhý pas od postranní čáry do pokutového území Trutnova, tam se kolem kapitána Zierise hbitě obtočil Tichý a přesnou ranou nedal Hamplovi v domácí brance šanci – 0:1.

Neuběhly ani tři minuty a svěřenci trenéra Markse hlásili další problém. Zieris se na polovině soupeře (!) odhodlal ke zklidnění hry odvážnou „malou“ domů, tou ale nastartoval Tichého, jenž upaloval sám na branku. Po kličce Hamplovi následoval gólmanův faul a z nařízeného pokutového kopu upravil Chleboun na 0:2.

Odpověď domácího mužstva přišla ve 26. minutě. Zezula zahrával od prostorů střídaček trestný kop, v šestnáctce byl Knap u míče dříve než brankář Jech a balón odražený od břevna uklidil do sítě pohotový kanonýr Slavík, pro něhož šlo o dvaadvacátou trefu v sezoně.

Domácí hráče kontaktní branka povzbudila a až do konce zápasu byli útočnějším mužstvem se snahou o vyrovnání. Hosté jen bránili a podnikali brejky. V obrovské šanci doslova odmítl vyrovnání Slavík, jehož volej v 87. minutě vyrazil Jech. V té době již byl na hřišti Matyáš Kruliš, jenž si v osmnácti letech odbyl divizní premiéru. Více než dvě stovky diváků se už ale žádné změny ve skóre nedočkali a na světě tak byla třetí domácí prohra Trutnova v sezoně.

Fakta – branky: 26. Slavík – 10. Tichý, 13. Chleboun z pen. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 3:5. Diváci: 220. MFK Trutnov: T. Hampl – Balcar (86. Macek), Zieris, Mařas (71. Čechovič), J. Turner – Brejcha (86. Matyáš Kruliš), Marcel Štěpánek, M. Knap, Zezula – Horčička, Slavík. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Chleboun, Mikor, Stránský – Špatenka, Sokol (72. Paata), Hynek (80. Vašek) – Bednář (89. M. Krátký), Souček, Tichý (80. Petrjánoš).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Poslední domácí zápas pro nás nedopadl výsledkově dobře. Nezachytili jsme úvod utkání a ve 13. minutě jsme proti nejlepšímu týmu jara prohrávali 0:2. Nic jsme nezabalili, převzali otěže utkání a v jeho zbytku jsme byli lepším týmem. Na víc než korigování výsledku na 1:2 to nestačilo, přesto nemám hráčům na rozdíl třeba od minulého zápasu v Hlinsku moc co vytknout. Týmu Ústí gratulujeme k postupu na druhou příčku tabulky a uvidíme, jestli budou jejich ambice naplněny a bude jim to stačit na postup do vyšší soutěže. Všichni v Trutnově bychom jim to moc přáli…“

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „Podařilo se nám velmi dobře vstoupit do utkání a rychle jsme vstřelili dva góly. Soupeř se po chvilce oklepal a díky sérii standardních situací se dostal do tlaku, po jedné z nich snížil na 1:2. My jsme však stále hrozili z rychlých protiútoků. Ve druhém poločase byl obraz hry stejný, soupeř útočil a my dobře bránili a hrozili z brejků. Stav vydržel až do konce a po zásluze jsme si odvezli tři body z Trutnova. Podali jsme jeden z nejlepších jarních výkonů na venkovním hřišti.“

Trutnovští fotbalisté po posledním domácím utkání, v němž podlehli ústecké Jiskře 1:2.Zdroj: Jiří Petr