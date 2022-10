Po výhře nad Libercem další cenný bod. Dvoráci podruhé v sezoně s nulou vzadu

V 9. kole ale Trutnov hostil Čáslav a postavení soupeře v tabulce dávalo tušit, že teď už domácí udělají všechno pro vítězství.

Fortuna Divize C, 9. kolo

Trutnov – Čáslav 2:2 (1:2)

Jenže ani Středočeši nebyli snadným soustem. Na břehu Úpy převedli velice solidní výkon a soupeře donutili hned dvakrát dohánět nepříznivé skóre. Do vedení šli hosté už po čtvrthodině hry, s odpovědí ve 24. minutě přispěchal Zezula, jenž proměnil pokutový kop.

Trutnovský Josef Zezula právě z pokutového kopu vyrovnal na 1:1. V utkání poté padly ještě dvě branky, každá na jedné straně.Zdroj: Jiří Petr

Před pauzou zajistil Čáslavi náskok Hejný a tentokrát trvalo domácím dlouho, než v 75. minutě úspěšný střelec z posledních kol Slavík znovu srovnal.

Oba soupeři však mysleli na víc než nerozhodný výsledek, oba měli šance přidat třetí trefu. To se ale ani jednomu nepovedlo a jak uznali trenéři na obou lavičkách, zrodila se tak zasloužená remíza.

V dalším kole čeká MFK cesta na půdu tradičního soka z Letohradu. Z posledních pěti vzájemných duelů Trutnov čtyři vyhrál, venku se mu navíc letos na podzim daří (4 0 1).

Neuznaný gól, nastřelená tyč. Náchodu není přáno, o další porážce rozhodl Tulach

Fakta – branka: 24. Zezula z pen., 75. Slavík – 16. Konyvka, 36. Hejný. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 2:5. Diváci: 100. Poločas: 1:2. MFK Trutnov: Hofírek – J. Tobiáš, Zieris, Mařas (55. Brejcha) – Štěpánek, M. Knap, Slavík, Turner – Trávníček (88. Jirousek), Rajnoch (65. Brejcha), Zezula. FK Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů, Konyvka (46. Chábera) – Junek (80. Vilím), Vančura (68. Vocel), Čuchal, Slavík – Ronovský (89. Bašek), Hejný.

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Na těžkém terénu jsme sehráli náročný zápas proti kvalitnímu celku, který dle našeho očekávání potvrdil, že se ocitl ve spodních patrech tabulky tak trochu neprávem (těžký los, Trenér Vladimír Marks v rozmluvě s kapitánem Petrem Zierisem.Zdroj: Jiří Petrnedohrané utkání s Brandýsem). Náš plán byl jednoduchý – zkusit na soupeře vlétnout a dokud se vzhledem k hřišti bude dát hrát fotbal, získat výhodu do zbytku utkání. Herně to celkem vyšlo, bohužel jsme však z úvodního tlaku vedení vytěžit nedokázali. Když potom prakticky první standardní situace hostů skončila v naší síti, zadělali jsme si na problémy. Po zbytek zápasu hrál soupeř přesně to, co potřeboval. My jsme se přes zkušenou a velice dobře organizovanou obranu velice těžko prosazovali. Tentokrát jsme nebyli tak kvalitní směrem dozadu a soupeř to jednoduše trestal. Naopak mě těší, že i přes zdravotní indispozici a těžký terén byl opět naším hnacím motorem Míša Trávníček, snad mu jeho zdraví vydrží až do konce podzimu. Moc nás mrzí, že opakovaně nedokážeme navázat na dobré výkony ze zápasů na hřištích soupeře a doma se výsledkově a trochu i herně trápíme. Čáslav si u nás minimálně bod za předvedenou hru zasloužila.“

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Jeli jsme do Trutnova s cílem získat konečně tři body. Tomu jsme podřídili i náš herní styl a sestavu, kdy jsme do hry zařadili dva útočníky. Nechtěli jsme čekat v bloku, naopak aktivně napadat soupeře. Ačkoliv jsme ve druhém poločase chtěli hrát podobným stylem jako v první půli, kluci se možná trochu v obavě o výsledek zatáhli. Domácí nakonec po brejkové situaci dokázali srovnat. V poslední desetiminutovce se hrálo nahoru – dolů. Vyhrát chtěly oba týmy. Bod je pro nás v této situaci málo, jeli jsme pro tři. Kdybychom v utkání dokázali odskočit na rozdíl dvou branek, věřím, že bychom si vítězství přivezli. Takto musíme pokorně přijmout jeden bod, protože i domácí mohli v závěru přiklonit skóre na svou stranu.“