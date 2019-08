Třiapadesát soubojů zná svého vítěze a zbývá dohrát poslední duel. Ten se uskuteční dnes, když se od 18 hodin střetnou divizní Trutnov s nováčkem České fotbalové ligy Přepeřemi.

„Čekáme hodně těžkého soupeře. Přepeře se na novou sezonu výrazně posílily a přijede k nám velká kvalita. Pro nás je duel dobrou přípravou na start divize, vyzkoušíme si, jak na tom jsme,“ hlásí z domácího tábora kouč Miloš Dvořák, jehož tým do utkání půjde v roli outsidera.

Zatímco Severočeši v letní přestávce na novou soutěž především posilovali, Trutnov jedna velká opora opustila. Vábení Police nad Metují, černého koně krajského přeboru, vyslyšel kanonýr Jakub Matějka.

„Odchod Jakuba je pro nás velkou ztrátou. Pokud jemu zápas sedl, byl pro nás naprosto rozdílovým hráčem. Troufnu si říci, že byl i nejlepším útočníkem celé soutěže. Budeme jej muset nahradit jinými hráči nebo o to víc kolektivní hrou. Kádr je na tom ale jinak dobře, vcelku jsme se srovnali. Doplnili jsme sestavu o navrátilce Pepu Zezulu, po zranění už trénuje Martin Kejzlar, takže na utkání jsme připravení,“ řekl k situaci ohledně sestavy Dvořák.

Pro jeho svěřence je postup z předkola pochopitelnou motivací, zároveň ale nabízí jednu velkou zajímavost. V MOL cupu by totiž poprvé v historii mohlo dojít na okresní derby. V sobotu fotbalisté Dvora Králové vyřadili Benátky (3:1) a právě oni budou dalším soupeřem lepšího z dvojice Trutnov vs. Přepeře. A co víc, hned tři dny po případném pohárovém derby se Trutnov se Dvorem potkají v divizi. Hledí v tomto ohledu trutnovský lodivod dopředu?

Středa 7. srpna

předkolo MOL cupu

MFK Trutnov vs. FK Přepeře

„Koukám dopředu, ale abych byl upřímný, nepřijde mi vhodné, abychom spolu hráli příští středu pohár a hned v sobotu divizní derby. To ale nic nemění na našem cíli. Samozřejmě jdeme do utkání se snahou vyhrát a uvidíme, jak to dopadne,“ prozradil Miloš Dvořák.

Ten ostatně počínání královédvorského rivala v sobotu sledoval na vlastní oči a svými slovy i duel popsal: „Musím říct, že se mi líbily hlavně Benátky. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout produktivitu Dvora. Do nějaké sedmdesáté minuty byly Benátky lepším týmem. Pak ale domácí nakopla vyrovnávací branka, mužstvo se ohromně zvedlo a celý zápas otočilo. Mně se to utkání celkově moc líbilo.“

Dnes tedy Trutnovské čeká duel ve stejné fázi, v jaké byl v sobotu Dvůr. Na co by trenér rád nalákal diváky? „Fanoušky můžeme svým pohárovým výkonem nalákat hned na úvodní divizní kola, v nichž nás čekají dvě derby. Nejprve to zmiňované se Dvorem a pak hned proti Náchodu. Myslím si, že i letos nás čeká ohromně vyrovnaná soutěž, ve které bude moci každý porazit každého.“