Fotbalisté Trutnova i po jarním podkrkonošském derby žijí sen o konečné medailové pozici ve Fortuna Divizi C. Na třetí Ústí nad Orlicí aktuálně ztrácejí tři body a za dva týdny jej přivítají na domácím hřišti. To hráči Dvora Králové nad Labem se dál topí na předposlední příčce tabulky a vyhlídky na záchranu nevypadají růžově.

Fotbalisté Trutnova (bílé dresy) ovládli šestadvacáté divizní podkrkonošské derby a rivala ze Dvora Králové nad Labem porazili 3:0. | Foto: Jiří Petr

Když se oba okresní rivalové potkali naposledy, bylo z toho ve Dvoře Králové nad Labem vítězství domácích fotbalistů 2:1. Když se derby hrálo naposledy v Trutnově, vyhrál Dvůr 3:1. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse se na 26. vzájemné divizní měření sil připravili výborně, soupeři nedali žádnou šanci na bodový zisk a třemi góly šlágr 27. kola rozhodli ve svůj prospěch.

Fortuna Divize C – 27. kolo

Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 3:0 (1:0)

Na derby si našla cestu velmi slušná návštěva a bezmála čtyři stovky diváků od začátku sledovaly herní převahu domácího mužstva. Trutnov byl silnější na míči, pevnější v defenzívě, přesto na ukazateli skóre dlouho svítil bezbrankový stav.

Než však přišla 35. minuta. V ní si na levé straně pod tribunou vyměnili míč Mařas se Štěpánkem, prvně jmenovaný odcentroval a v roli gólového zabijáka se důraznou hlavičkou prosadil Brejcha – 1:0.

Trutnov hostí podkrkonošské El Clásico. V divizi se hraje po šestadvacáté

Po přestávce hosté zvýšili aktivitu, dostat se před středovou formaci soupeře pro ně ale bylo těžší a těžší. Trutnovští v disciplíně nehodlali ustoupit a navíc si při příznivém skóre mohli dovolit čekat na chybu protivníka. Ta přišla v 58. minutě. Špatné rozehrávky Dvora ve středu hřiště domácí hbitě využili, Čechovič bleskově zamířil do pokutového území a po nedovoleném skluzu Pichy se pískala penalta.

Penaltový zákrok Tomáše Pichy na domácího Štěpána Čechoviče.Zdroj: Jiří Petr

Tu suverénně proměnil Zezula, ačkoliv gólman Václavík vystihl směr jeho střely. V 78. minutě pak Trutnovští rozehráli standardní situaci do levé strany, z ní přišel milimetrový Zezulův centr na zadní tyč a tam už si další gólovou hlavičkou poradil nejvyšší muž na trávníku Zieris.

Domácí tak před svými fanoušky mohli oslavit zasloužené vítězství a tři kola před koncem jsou blízko nejlepšímu umístění v divizi za poslední čtvrtstoletí. Maximem je 5. místo ze soutěžního ročníku 2014/2015. Tehdy Trutnov ve třiceti kolech posbíral rovných 50 bodů, od této mety dělí tým kouče Markse jediný bod!

Nejlepší umístění Trutnova v divizi v tomto tisíciletí

Soutěžní ročník 2014/2015 -> 5. místo (bilance 12 11 7, skóre 58:26, 50 bodů)

A Dvoráci? Ti tentokrát v derby na body jednoduše neměli, ačkoliv uspět tolik potřebovali. V tabulce se totiž rozhoduje o sestupové trojici a konkurenti především z Čáslavi a Brandýsa nad Labem víkendovými výhrami znovu odskočili na rozdíl tří bodů. Doslova klíčový part odehraje tým z města na Labi v příštím kole, kdy doma přivítá zmiňovanou Čáslav.

Aktuální bilance podkrkonošských derby v divizi C

Okresní rivalové maji v divizní skupině C odehráno celkem 26 vzájemných utkání. Třináct jich vyhrál Trutnov, v jedenácti případech uspěl Dvůr, zbylé dva zápasy skončily dělbou bodů. Celkové skóre 47:43 ve prospěch Trutnova.

Fakta – branky: 35. Brejcha, 58. Zezula z pen., 78. Zieris. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 4:4. Diváci: 357. MFK Trutnov: T. Hampl – Balcar, Zieris, Mařas (72. Macek), Trávníček (72. Hrnčíř) – Brejcha, Štěpánek, M. Knap, Čechovič (60. Horčička), Zezula – Slavík (86. Landa). TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – P. Šťastný, Vitebský (83. Olawoyin), T. Picha, Tuťálek (57. Štědrý) – Augustin (57. M. Hrubý), Allen, Votrubec (71. Sojka), Hospedales, Machač – S Trawally (83. Mertlík).

Milionová odměna se Votrokům vzdálila. Slovan byl jednoznačně lepším týmem

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Okresní derby nemá favorita, a tak jsme chtěli jít do zápasu s maximální koncentrací od úvodních minut, aby šikovní hráči hostů ani na chvilku nevycítili šanci na bodový zisk. Myslím, že přesně to se nám podařilo a poctivým výkonem po celé utkání jsme došli k zaslouženému vítězství. Kromě jedné střely z hranice vápna jsme hosty nepustili do zakončení a sami jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí, z nichž tři skončily ve dvorské síti. Trochu jsme promíchali sestavu a jsem moc rád, že se po malé pauze dokázali opět prosadit ofenzivní hráči, od kterých góly a asistence očekáváme. V posledních třech kolech narazíme na mužstva z úplné špičky soutěže a věřím, že jim dokážeme být minimálně vyrovnaným soupeřem a třeba ještě o nějaké místo v tabulce poskočíme.“

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Trutnov vyhrál zaslouženě. Prezentoval se oproti nám kompaktním herním způsobem, dobře kombinoval a hlavně, na co jsme se připravovali i věděli, že jsou silní v křídelních prostorech, tam byli dominantnější a převážně odtud vznikaly jejich největší šance, ze kterých i vstřelili góly. Trutnovu gratuluji. My se musíme soustředit na zbývající tři zápasy.“

TABULCE KRAJSKÝCH DERBY UŽ KRALUJE TRUTNOV

Podzimní krajská derby: Náchod – Trutnov 0:1, Nový Bydžov – Náchod 2:1, Náchod – Dvůr Králové n. L. 2:2, Trutnov – Nový Bydžov 0:0, Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:1, Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L. 4:0. Jarní krajská derby: Trutnov – Náchod 1:1, Náchod – Nový Bydžov 1:4, Dvůr Králové n. L. – Náchod 0:2 (0:1), Nový Bydžov – Trutnov 3:4 (3:0), Trutnov – Dvůr Králové n. L. 3:0 (1:0).



Aktuální tabulka krajských derby

1. Trutnov 6 3 2 1 10:6 11 bodů

2. Nový Bydžov 5 3 1 1 13:6 10 bodů

3. Náchod 6 1 2 3 7:10 5 bodů

4. Dvůr Králové n. L. 5 1 1 3 4:12 4 body