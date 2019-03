Fakta - rozhodčí: Švorc. ŽK: 2:2. Diváci: 110. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček – Picha, Karal, Macháček, Tomeš – O. Vaníček, Tauchman, Hruška (78. O. Ujec), Dvořák (68. Fejk), Knespl – Vitebský (90. Voda).

Dvoráci odehráli na úvod jara bezbrankový duel s tradičním soupeřem. Úvod utkání patřil domácímu celku, pak se ale do hry stále častěji dostávali svěřenci trenéra Ujce a druhý poločas už patřil jim. ¨

Gólu se však diváci nedočkali ani na jedné straně. Zatímco hosty jednou zachránilo břevno, sami orazítkovali konstrukci kolínské branky dvakrát. Do tyčí mířili Davidové Vitebský s Knesplem.

Výsledek 0:0 po devadesáti minutách hry poslal zápas do penaltového rozstřelu. V něm byli Dvoráci stoprocentní, když se postupně prosadili Fejk, Ujec, O. Vaníček, Knespl a Karal. Domácí zaváhali ve čtvrté sérii a druhý bod tak přenechali soupeři.

„Kolín na nás nastoupil a na začátku utkání měl tlak. Hra se ale postupem času začala vyrovnávat. V závěru první půle jsme měli i dvě dobré příležitosti na otevření skóre, jedna šance byla i na druhé straně. Druhý poločas už patřil nám, byly tam i šance, nakonec si ale ceníme i zisku dvou bodů,“ hodnotil duel vedoucí mužstva Dvora Králové Miloslav Tykal.

MFK Trutnov - SK Český Brod 2:0 (0:0)

Fakta – branky: 53. O. Tobiáš, 90. (+2) Matějka. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 0:1. Diváci: 150. MFK Trutnov: Birka – Turner, Kovář, Makovský, Mařas – O. Tobiáš (77. Brejcha), Holubec (90. Vyhnánek), Zieris, J. Matějka (93. J. Tobiáš), Knap – Kejzlar.

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: „Začátek utkání byl typický pro první mistrák. My jsme se dvacet minut spíše hledali a soupeř byl lepší na míči. Pak jsme ale přidali trošku na agresivitě, začali soupeře dostupovat a tím jsme získávali půdu pod nohama. Akorát ve finální fázi jsme byli slabí. O poločase jsme si řekli, že musíme pokračovat v tom trendu, co jsme skončili a myslím si, že to na soupeře platilo. Z naší hry vyplynuly šance a zaplaťpánbůh jsme je proměnili.“

FK Přepeře - FK Turnov 3:0 (1:0)

Fakta - branky: 33. Pavlata, 72. Synek, 77. Schubert. Rozhodčí: Ulrich. ŽK: 1:3. Diváci: 200. FK Přepeře: Hyka – Sedláček, Vrabec, Nesvadba, Petřík – Vébr (81. M. Ježek), Jarosz (84. Bína), Pavlata, A. Vaníček (72. Schubert) – P. Novotný (88. Horáček), Synek. FK Turnov: Špína – Tvrdý, Blažek, Šimek, P. Havel – Beníšek, Papoušek (74. Svoboda), Podzimek (61. Benek), Tomašov (86. Gaubman) – Nulíček (56. Houžvička), Drahoš (81. Sysel).

Pojizerské derby přineslo jednoznačný výsledek ve prospěch nováčka z Přepeř. Domácí před pěknou kulisou poslal do vedení Pavlata, jenž skóre otevřel po půlhodině hry. Ve druhém poločase byli hosté dlouho ve hře o vyrovnání, v 72. minutě ale udeřil přepeřský kanonýr Synek a bylo rozhodnuto. Pojistku na vítězství domácích fotbalistů přidal střídající Schubert, jenž byl v té chvíli na hřišti pouhé čtyři minuty.

Zatímco Turnov po další porážce v tabulce zůstává s deseti body na posledním místě, Přepeře se posunuly na skvělou třetí pozici.

Zbývající výsledky 16. kola – sobota 14.30: Vysoké Mýto – Náchod 0:2, Čáslav – Horky nad Jizerou 2:2, penalty 6:5, Pardubice B – Velké Hamry 5:1. Neděle 14.30: Benátky nad Jizerou - Slatiňany.