Řeč je o osudu dvou fotbalových oddílů, které od sebe dělí jen pár kilometrů, zároveň ale diametrálně odlišná klubová historie.

FK Turnov. Klub s velkou tradicí, který vzpomíná i na druholigové zkušenosti. Posledních několik let úspěšně působil v divizi, s tou se ale letos loučí. V tabulce skupiny C skončil na 15. místě, což znamená sestup. Nic na tom nemohl změnit ani poslední domácí zápas s rezervou Pardubic, který navíc tým z Českého ráje prohrál těsně 2:3.

FK Přepeře. Oddíl, jehož historie se začala psát v roce 2013, kdy klub založili předseda Michal Kupka a místopředsedové Miroslav Kvapil a Vladislav Bým. Následovaly bleskově rychlé postupy z nejnižší okresní soutěže, okresního přeboru, krajských soutěží I. B třídy a I. A třídy, loni z krajského přeboru a letos - do České fotbalové ligy!

Ano, je to pravda. Dle zákulisních informací vítěz Fortuna Divize C, jímž se stalo Mšeno-Jablonec nad Nisou, od příštího ročníku nebude pokračovat v celostátních soutěžích. Právo postupu do třetí nejvyšší soutěže tak připadá druhému celku tabulky, jímž jsou právě Přepeře.

Tým z malé obce na Turnovsku si stříbro zajistil v závěrečném utkání soutěže. Na hřišti Slatiňan sice ještě po hodině hry prohrával 1:3, skvělým obratem ale dokráčel k vítězství 4:3 a na druhém místě vystřídal právě rezervu druholigových Pardubic.

Slatiňany - Přepeře 3:4 (1:1)

Fakta – branky: 5. a 57. Zavřel, 54. Vácha – 19. a 71. Pavlata, 61. Petřík, 73. Synek. Rozhodčí: Opočenský. ŽK: 1:1. Diváci: 110. FK Přepeře: Kumprecht – Krasnický, Vrabec, Nesvadba, Petřík – P. Novotný, Marek Sedláček, Pavlata, A. Vaníček (65. Vébr) – Schubert (80. Michal Sedláček), Synek.

Turnov - Pardubice B 2:3 (1:2)

Fakta – branky: 13. Syrovátka, 66. Blažek – 15. a 33. Huf, 53. Bureš. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 2:0. Diváci: 100. FK Turnov: Martin Špína – Tvrdý, J. Šimek, Kordík (46. J. Blažek), Beníšek – Podzimek, Papoušek, Kim (75. Sysel), Veber (75. P. Havel), M. Syrovátka – Tomašov(75. Nulíček).

Tabulka Fortuna Divize C:

1. Mšeno 28 19 1 2 6 79:29 61

2. Přepeře 28 15 2 3 8 62:41 52

3. Pardubice B 28 14 3 2 9 48:33 50

4. Čáslav 28 8 9 3 8 42:42 45

5. Kolín 28 9 7 3 9 40:35 44

6. Dvůr Králové n. L. 28 11 3 5 9 38:35 44

7. Benátky n. J. 27 13 1 2 11 42:36 43

8. Trutnov 28 10 5 3 10 52:56 43

9. Velké Hamry 28 11 3 2 12 48:58 41

10. Český Brod 27 11 2 3 11 37:31 40

11. Slatiňany 28 12 0 3 13 47:51 39

12. Vysoké Mýto 27 9 3 5 10 41:41 38

13. Horky n. J. 27 8 2 5 12 40:52 33

14. Náchod 28 7 4 2 15 35:65 31

15. Turnov 28 5 1 3 19 30:76 20

(* Kratonohy ze soutěže v její polovině odstoupily.)