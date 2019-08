Hosté roli favorita potvrzovali od úvodních minut a s míčem na svých kopačkách dávali soupeři jasně najevo, že si přijeli pro vítězství. V 8. minutě je ale musel zachraňovat gólman Hyka, jenž si poradil s první šancí zápasu. Následně už za deště si premiérové ostré zákroky v sezoně „užil“ i na opačné straně Šťastný, ten ale po půlhodině hry zároveň i inkasoval. Po akci Novotného se míč dostal k Dílovi, jenž v dobré střelecké pozici nezaváhal – 0:1.

Trutnovské naděje ožily při slibném nástupu do druhého poločasu, po dvanácti minutách ale definitivně pohasly. Za vše mohl křídelní úprk střelce dosud jediné branky, následný centr a pohotové zakončení kanonýra Synka – 0:2. Ve zbytku utkání už si hosté náskok hlídali a několikrát mohli přidat další gól. To se jim povedlo až v závěrečné minutě, kdy po dalším rychlém kontru Novotný předložil míč Pavlatovi, jenž upravil na konečných 0:3.

V dalším dějství Přepeře na svém hřišti přivítají druhého podkrkonošského účastníka Fortuna Divize C. Dvůr Králové na sever Čech zamíří ve středu 14. srpna, hrát se bude od 17 hodin.

Fakta – branky: 32. Díl, 57. Synek, 90. Pavlata. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 5:1. Diváci: 150. MFK Trutnov: Šťastný – Turner, Zieris, Macek, Mařas – J. Tobiáš (62. Zezula), Brejcha (73. P. Doubic), Valášek, Holubec, M. Knap – Tomčík (63. M. Kejzlar). FK Přepeře: Hyka – V. Novotný, Marek Sedláček, Nesvadba, Tvaroha – Pavlata, Jarosz – Volf (73. Ježek), Michal Sedláček (46. P. Novotný), Díl (77. Vlach) – Synek.

Jiří Zachariáš , trenér FK Přepeře:

„Věděli jsme, že nás zde nečeká nic lehkého. Trutnov je houževnatý, důrazný a nepříjemný soupeř s dobře organizovanou hrou a velmi nebezpečnými standartními situacemi. Ve svém středu má zkušené hráče, hodně silově i technicky vybavené, což nám potvrdil hlavně první poločas. Jsme ještě v určitém období přípravy a dnes to bylo hlavně o trpělivosti a disciplíně. Jsem rád, že nás podržel v prvním poločase brankář Hyka, právě při standardních situacích domácích v první dvacetiminutovce. Utkání ovlivnilo i počasí, ale jinak si myslím, že obě mužstva podala velmi dobrý výkon. Trošku nám vázla oproti prvnímu poločasu se Slovanem Liberec lehkost a jednoduchost v přechodu do útočné fáze, převážila zbrklost v předfinální a finální části do zakončení. Tým se teprve sehrává, ale věřím mu, že do dalších utkání to bude lepší a kvalitnější. Ve druhém poločase jsme zjednodušili hru a dostávali se do vyložených brankových příležitostí. Jestli neuznali dvě branky pro postavení mimo hru, moc neřeším, bylo to po akcích, kterým se věnujeme v tréninku, spíše mě mrzí řešení situací v pokutovém území, kdy tomu chybí klid a kvalita, tam jsme měli vstřelit rozdílové branky. Zahrávat v utkání na hřišti soupeře třináct rohových kopů, pět standardních situací kolem pokutového území a nic z toho nevytěžit, je na zamyšlení a námět do tréninkových jednotek. Máme stále na čem pracovat, dnes jsem viděl pozitiva, ale i hodně chyb. Jako trenéra mě na úvod těší výsledek, je to důležité pro mužstvo, ale čeká nás ještě hodně práce, ČFL se hraje v jiném tempu a intenzitě."