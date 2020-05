/ROZHOVOR/ Náchodského fotbalistu Patrika Simona (28) předčasný konec sezony mrzí.

NÁCHODSKÝ Patrik Simon (číslo 10) si klestí cestu přes svého kolínského soupeře. | Foto: Zdeněk Majer

Patřil ke klíčovým postavám letošní vydařené sezony. Z pozice záložníka dokázal v první polovině sezony zaznamenat pět branek. Nejdůležitější byly však výsledky celého týmu. Náchod byl po podzimu na druhém místě divize C a na jaře chtěl bojovat o postup do třetí ligy. Skvěle rozjeta sezona však skončila po prvním jarním kole, když byly všechny amatérské soutěže ukončeny. „Dalo se to očekávat, určitě to mrzí, ale nedá se nic dělat,“ uvedl pro Fotbal v kraji Simon.