Už tuto středu však čeká na svěřence trenéra Ondřeje Nejmana zajímavé měření sil. Od 17 hodin se totiž představí v Hradci Králové, kde změří síly s druholigovým FC. Pro všechny v týmu určitě hodně zajímavý a prestižní zážitek.

Náchod zná své soupeře i v poháru. Zúčastní se ho týmy FC Hradec Králové B, Chlumec nad Cidlinou, Dvůr Králové a Trutnov. Ještě však není rozhodnuto o pravidlech pro diváky a co současná situace umožní, to by mělo být známo nejdéle 24. května podle rozhodnutí vlády.

Příprava: středa 20. května, 17.00: FC Hradec Králové – FK Náchod (Všesportovní stadion).

Agro CS Pohár: sobota 6. června, 17.00: Náchod – Chlumec nad Cidlinou (Běloves), neděle 14. června, 17.00: Hradec Králové B – Náchod, pátek 19. června, 17.30: Dvůr Králové nad Labem – Náchod, sobota 27. června, 17.00: Náchod – Trutnov (Běloves).

