Zástupcům šesti východočeských mužstev Deník položil shodnou otázku: Jak hodnotíte vystoupení svého týmu v podzimní části?

SK Vysoké Mýto

František Dvořák, trenér: „S podzimem panuje samozřejmě spokojenost. Cílem bylo hrát v popředí tabulky, aby se neopakovala jarní mizérie. Popravdě jsme nepředpokládali, že získáme tolik bodů a že budeme první. Upletli jsme si na sebe bič a víme, že nás na jaře nečeká nic jednoduchého. První místo není pro mě jako trenéra překvapením, neboť tým má větší potenciál než předvedl na podzim. Úkolem nás trenérů bude dostat z kluků víc, než tomu bylo doposud.“

FK Náchod

Ondřej Nejman, trenér: „Důležitým odrazovým můstkem byl pro nás povedený start do soutěže. Ještě teď nás všechny mrzí porážka v Trutnově, po které přišla série nepřesvědčivých výkonů a výsledků. V době, kdy se lámala tabulka jsme přivezli cennou výhru z Hlinska a tím nastartovali skvělou druhou polovinu. Ne vše se povedlo, řadu věcí musíme pro jaro zlepšit a vyladit. Jsem rád, že jsme si na sebe dobrými výsledky vytvořili bič do zimní přípravy, pro celý tým musí být motivace je zopakovat. Na jaře začne nová soutěž, my chceme opět vítězit a dělat radost našim fandům, kteří nás podporují.“

MFK Trutnov

Miloš Dvořák, trenér: „Podzimní část hodnotím vcelku jako podařenou. Jak výsledkově, tak v některých utkáních i herně. V domácím prostředí se nám dařilo, jen nás mrzí vysoká porážka s prvním Vysokým Mýtem. Venkovní utkání byla jak na houpačce, trápily nás nevyrovnané výkony, v některých zápasech jsme propadli úplně. Celý podzim jsme se potýkali se zraněními, tak se do mistrovských zápasů zapojili všichni hráči širšího kádru.“

TJ Dvůr Králové

Jiří Kuneš, trenér: „U první poloviny podzimní části jsem nebyl, proti ji hodnotit nebudu. Od mého příchodu jsme odehráli sedm utkání, z toho pět vítězných. Z mé strany samozřejmě panuje spokojenost. Důležitým faktorem bylo, že na tréninky jsme se scházeli v plném počtu. Kluci makali, dřeli a odměnou je jim zisk třiadvaceti bodů, umístění ve středu tabulky, kam v tuto chvíli asi i patříme. Nyní nás čeká zimní přestávka, během níž budeme pracovat na tom, abychom své pozice na jaře mohli třeba i vylepšit.“

FC Hlinsko

Daniel Sigan, trenér: „V pozici nováčka jsme rozhodně ostudu neudělali. Myslím si, že nás nikdo vyloženě nepřehrál, kdybychom neměli dlouhodobé problémy s marodkou až osmi hráčů, byli bychom rozhodně výše než na současném osmém místě. “

FK Letohrad

Aleš Majvald, trenér: „Ke spokojenosti mi chybí šest bodů z domácích utkání. Myslím si, že venkovní zápasy jsme zvládli velice dobře, ale doma to bylo především výsledkově špatné. Co mě těší a dodává optimismus do jara, že nás herně nikdo výrazně nepřehrál. Teď je jen na nás, abychom se co nejlépe připravili na druhou polovinu sezony.“

Divize C - sestava podzimu podle Deníku: Hladík (Náchod) - Picha (Dvůr Králové), Karal (Dvůr Králové), Kail (Letohrad) - Valášek (Trutnov), Tomášek (Vysoké Mýto), Klika (Hlinsko), Chládek (Letohrad) - P. Doubic (Trutnov), Malý (Náchod), Hrubý (Vysoké Mýto).

(Pozn.: Pouze hráči z východočeských týmů.)

Tabulka po podzimu:

1. Vysoké Mýto 15 12 0 1 2 40:16 37

2. Náchod 15 9 2 3 1 36:13 34

3. Benátky n. J. 15 9 3 0 3 26:16 33

4. Kolín 15 7 3 0 5 27:18 27

5. Velké Hamry 15 6 2 3 4 29:20 25

6. Trutnov 15 8 0 0 7 24:32 24

7. Dvůr Králové 15 6 2 1 6 29:23 23

8. Hlinsko 15 6 2 0 7 26:23 22

9. Horky n. J. 15 7 0 1 7 25:30 22

10. Čáslav 15 5 2 2 6 25:30 21

11. Ostrá 15 6 0 2 7 22:20 20

12. Letohrad 15 5 1 3 6 23:24 20

13. Libiš 15 5 0 1 9 22:29 16

14. Kutná Hora 15 4 0 3 8 16:29 15

15. Poříčany 15 3 1 0 11 19:39 11

16. Nymburk 15 2 2 0 11 11:38 10