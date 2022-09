Zkraje druhé pětačtyřicetiminutovky dokonal hattrick domácí Jan Černý, o chvíli později zařídil Patrik Mokošín alespoň čestný úspěch Bydžovských. Ti se po změně stran sice zlepšili, ale další změnu ve skóre to už nepřineslo.

Velké Hamry – Nový Bydžov 4:1

Fakta – branky: 14. Šohaj, 16., 31. a 48. Černý – 52. P. Mokošín. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (59. Štajer). Diváci: 265. Poločas: 3:0. Velké Hamry: Masařík – O. Štěpánek, Váňa, M. Javůrek, Kováčik – Linka (79. Janda), Krejčík – Žitka (64. Rudolf), Šohaj (74. Svrček), Šťovíček (64. Zounek) – Černý. Nový Bydžov: Strýhal – Drobný (48. M. Marek), Pokorný, P. Mokošín, Vincour – Trejbal, Štajer, Voldán (46. Holec), Zvěřina (46. Schober) – Blažek (82. Horák) – N. Bekera (82. S. Bekera).

Jak to viděli trenéři

Zdeněk Bryscejn, Velké Hamry: „Jsme spokojeni s výsledkem a s výkonem v prvním poločase. Ten jsme odehráli výborně, ve všem jsme dominovali, dali jsme krásné góly. Druhý poločas už tak hezký z naší strany nebyl, vůbec se mi to nelíbilo. Celkově byl ostřejší, soubojový, hra byla hodně přerušovaná, my jsme se přizpůsobili soupeři. Navíc mi vadí, že jsme soupeři umožnili v závěru tři šance nebo pološance. I tak jsme ale tři body uhlídali až do konce. Jinak bylo naše vítězství naprosto zasloužené, neboť celkově jsme byli v zápase lepší. Tři góly dával Černý, který dostal krásné přihrávky od svých spoluhráčů.“

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Zasloužená porážka. Prvních třicet minut jsme působili jako děti, byli jsme pro soupeře příjemný sparingpartner. Vypadalo to, že dostaneme víc gólů. Potom domácí polevili a my jsme si uvědomili vážnost situace. Druhý poločas jsme odehráli velmi slušně, přestože jsme jeho velkou část byli v deseti. Kluci najednou začali přistupovat k soupeři a znepříjemňovali mu to. Škoda, že jsme si to neuvědomili od začátku a mužstvo válečníků bylo na hřišti až od 30. minuty.“