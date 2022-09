První branka padla ve 23. minutě, kdy Bydžovští podnikli rychlou akci, na pravé straně se zjevil sám záložník Trejbal a střelou z velkého vápna nedal Balážovi šanci – 1:0.

V úvodu druhého poločasu šel Náchod do deseti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Knap. Hosté i v oslabení přesto dokázali vyrovnat, když v 80. minutě trestný kop Petříka ze strany usměrnil do sítě Světlík – 1:1.

Hrdinou utkání se nakonec stal domácí útočník Bekera, jenž v 88. minutě zužitkoval ostrý a hlavně přesný centr střídajícího Marka – 2:1.

Nový Bydžov – Náchod 2:1

Fakta – branky: 23. Trejbal, 88. N. Bekera – 80. Světlík. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 6:8. ČK: 0:1 (48. Knap). Diváci: 275. Poločas: 1:0. Nový Bydžov: Strýhal – Drobný, Pokorný, Novák, Vincour – Trejbal, P. Mokošín, Voldán (72. Holec), Zvěřina (70. Marek) – Blažek – N. Bekera (89. Schober). Náchod: Baláž – Světlík, L. Knap, Locker, Král (74. Čejchan) – Knespl (68. Ansorge), Brich, Petřík, Zámečník (79. Krejčík), Punar (74. Gois) – Bičiště.

Jak to viděli trenéři

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Šťastné vítězství, které jsme potřebovali. Jsem rád, že slova před zápasem si kluci vzali k srdci a oddřeli to. Tak bych si to představoval v každém divizním duelu. Ne všem se sice úplně dařilo, ale s tím jsme počítali, byly tam samozřejmě i technické nedostatky. Budeme to zvládat jedině tak, když všichni potáhnou za jeden provaz, o čemž jsme se přesvědčili. Těší mě, že po vyrovnávací brance jsme se nezlomili a věřili, že můžeme dát gól na 2:1, což se naštěstí povedlo.“

Karel Krejčík, Náchod: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale postupně jsme přenechali iniciativu domácím a místo kombinační hry jsme nesmyslně začali nakopávat dlouhé míče na osamoceného Světlíka. Při první vážnější situaci soupeře jsme inkasovali. Do druhého poločasu jsme chtěli hrát aktivně, ale zabrzdilo nás vyloučení našeho hráče. Podařilo se nám v závěru vyrovnat ze standardní situace a ještě jsme si vytvořili dvě stoprocentní šance. Bohužel jsme nezvládli závěrečnou akci domácích a odjeli bez bodu.“

Divize C – další zápasy

6. kolo: Dobrovice – Brandýs n. L. 3:0 (73. vl. Janovský, 75. Tomíček, 83. Herzán), Trutnov – Vysoké Mýto 0:0, Čáslav – Chrudim B 3:3 (2. Chábera, 45. a 85. Hejný – 13. z pen. Tlapák, 15. Zvolánek, 19. Sedlák), Letohrad – Liberec B 0:7 (3. Málek, 28. Hadaščok, 34. Kytka, 40. z pen., 63. a 74. z pen. Polyák, 60. Šolc), Dvůr Králové n. L. – Velké Hamry 1:3 (50. Vitebský – 30. Šťovíček, 69. a 79. Žitka), Hlinsko – Turnov 3:1 (8. Králíček, 12. Kapanga, 45. Pilný – 72. z pen. P. Havel), Ústí n. O. – Benátky n. J. 2:2 (16. Tichý, 26. Stránský – 15. Kopa, 76. Macek).