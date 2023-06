Když se na konci podzimu oba soupeři potkali na trutnovském stadionu, skončil první poločas bez branek a ve druhém nastřílel domácí Jakub Slavík soupeři tři branky (3:0). Také odvetu střelecky odstartoval nejlepší trutnovský kanonýr a jednadvacátou trefou v sezoně poslal svůj tým do vedení. Tentokrát ale dul pokračoval jiným scénářem a na jeho konci zvedali ruce nad hlavu hráči zelenobílého klubu.

Naděje Dvora na záchranu žije, po sestupu rezervy Slavie však klesla na minimum

Fortuna Divize C – 28. kolo

Hlinsko – Trutnov 3:1 (3:1)

Úvodní minuty zápasu naznačovaly, který ze soupeřů se momentálně nachází v lepším rozpoložení. Trutnovští se ujali dirigentské taktovky, míč drželi častěji na svých kopačkách a v 11. minutě se dočkali také vedoucí branky. Míč po autu vhodil do šestnáctky Brejcha, ve skvělé jarní formě hrající Slavík se obtočil okolo svého strážce a z takřka nulového úhlu namířil svou dělovku přímo pod břevno bezbranného Doležala – 0:1.

Snímek z podzimního utkání v TrutnověZdroj: Jiří PetrO deset minut později bylo vyrovnáno. Na pravé straně útočné poloviny zakombinovali domácí Volf s Mayerem, ten si ve vápně počkal na nejvhodnější moment pro přihrávku a poté vyzval ke skórování Křižáka, jenž nemohl minout – 1:1.

Rozhodující pro výsledek celého zápasu byl závěr prvního poločasu. Ve 39. minutě hosté ztratili míč na polovině hřiště, Šejvl ihned vysunul do křídla Mayera a jeho milimetrový pas proměnil hlavičkující Hlouš v druhý hlinecký gól. V první minutě nastaveného času pak po dalším centru Křivky z pravé strany vyrazil Hampl střelu Křižáka pouze před sebe a ve správném momentu byl na správném místě zakončující Zelenka – 3:1.

Připomínka nejlepšího divizního umístění Trutnova v tomto tisíciletí

2014/2015: 5. místo - 12 11 7, skóre 58:26, 50 bodů



Aktuální bilance mužstva dvě kola před koncem sezony

2022/2023: 5. místo - 14 7 7, skóre 54:44, 49 bodů

Fotbalisté Hlinska z posledních deseti utkání vyhráli jediné, o to víc jim záleželo na tom, aby si úspěch proti Trutnovu nenechali ve zbytku zápasu projít mezi prsty. A to se jim také vyplatilo. Disciplinovaným výkonem již soupeři nedovolili návrat do utkání a patnáctou výhrou v sezoně se nedělnímu soupeři přiblížili v tabulce na rozdíl dvou bodů.

Nula jedna, jak jinak. Náchod srazil vlastní gól a s divizí se Východočeši loučí

Fakta – branky: 21. Křižák, 39. Hlouš, 45. (+1) Zelenka – 11. Slavík. Rozhodčí: Pekař. ŽK: 1:1. Diváci: 210. FC Hlinsko v Čechách: Doležal – Nevole, Šejvl, Volf (79. Formáček), Křivka – Rambousek, Mayer (44. Bečička), L. Zelenka, V. Pilný – Křižák, Hlouš (60. Klika). MFK Trutnov: T. Hampl – Balcar (79. J. Turner), Zieris, Mařas (68. Macek), Trávníček – Brejcha (79. Páv), Marcel Štěpánek, M. Knap (46. Zezula), Čechovič, Horčička – Slavík.

Ohlasy trenérů

Martin Slavík, trenér FC Hlinsko v Čechách: „Trutnov od prvních minut potvrzoval svoje zajímavé výsledky na jaře a byl lepší, což dokázal hned v 11. minutě jeho nejlepší střelec. Nám se ale podařilo srovnat a vývoj i rychle otočit. Pak už jsme si to pohlídali. Dospělý fotbal se hraje na výsledky, ale soupeř hrál lépe. Vážíme si však toho, že jsme utkání se sousedem z tabulky zvládli.“

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V úvodu utkání jsme pokračovali v dobrém výkonu z minulých zápasů a výsledkem byla branka Slavíka a další nevyužité šance Brejchy a Čechoviče. Vše změnila 21. minuta a vyrovnávací gól domácích, který jsme jim doslova darovali špatným výkopem a sérií našich hrubých chyb v základním postavení a následném vystupování. Od té doby se podle mě hrálo místy až podprůměrné divizní utkání, ve kterém nás domácí přetlačili ve středu hřiště, získávali odražené míče, byli důraznější, všude byli o krok dřív, a tím si dokázali získat územní převahu. Dalšími chybami jsme jim dovolili ještě před poločasem odskočit na rozdíl dvou branek a vítězství už si soupeř s přehledem pohlídal až do konce. Nám tentokrát chyběla kvalita v kombinaci, pro mě nepochopitelně jsme se uchylovali k nákopům, které urostlí domácí hráči dokázali bez větších problémů sbírat. V posledním domácím utkání se příští týden představíme proti nepříjemnému Ústí a všichni věříme, že dokážeme odčinit špatný výkon z Hlinska a náš poslední domácí zápas úspěšně zvládneme.“

Útulný fotbalový areál v HlinskuZdroj: fchlinsko.cz