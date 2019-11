Fortuna Divize C nabídla o víkendu předposlední podzimní kolo a na oba podkrkonošské celky čekaly týmy, které na tom jsou v tabulce hůř.

Fortuna Divize C

Dvůr Králové nad Labem – Kutná Hora 1:0 (1:0)

Dvoráci pod vedením trenéra Kuneše vyhráli všechny domácí duely a pokračovat v této sérii plánovali také proti Kutné Hoře.

Hosté pod Hankův dorazili s pevnou obranou, proti níž se soupeři těžko prosazují. Pro domácí byl navíc smolný hned úvod utkání, když musel pro zranění opustit hřiště rychlonohý Knespl.

I bez něho byl Dvůr nebezpečnějším mužstvem a soupeře několikrát držel mohutný gólman Malý. Byl to ale právě on, kdo se výrazně zasloužil o to, že šli do kabin spokojenější Východočeši. Ve 41. minutě Malý v šestnáctce doslova zboural hlavičkujícího Pichu a z nařízené penalty otevřel skóre zkušený Martin Hruška – 1:0.

Při zakončení pracovitý záložník volil vršovický dloubák a míč za brankovou čáru dostal s pomocí břevna.

Po přestávce měli domácí dostatek příležitostí na navýšení svého náskoku. S koncovkou ale byli na štíru, a když už se dokázali prosadit Kruliš s Dvořákem, oběma v gólové radosti zamezil praporek asistenta rozhodčího.

Přesto Dvůr výhru udržel a v divizní tabulce se dostal na hranici dvaceti bodů.

Fakta – branky: 42. z pen. Hruška. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 1:3. Diváci: 250. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček – Picha, Karal, Václavek, Tomeš – Kruliš – Vitebský (89. Chromek), O. Vaníček, Hruška (62. Friedl), Knespl (8. O. Ujec) – J. Dvořák.

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Proti soupeři z dolních pater tabulky jsme si připsali důležité vítězství. Na hrbolatém terénu to pro diváka nebyl líbivý fotbal, o to však bojovnější. Hosty jsme za celý zápas nepustili do jediné šance, sami jsme si jich naopak vytvořili spoustu. Dva góly nám nebyly uznány a nakonec o naší zasloužené výhře rozhodla penalta ze 42. minuty.“

Hlinsko – Trutnov 3:1 (3:0)

Nováček soutěže v divizi platí za tým, který zdobí vysoká úspěšnost na domácím hřišti, zatímco venku dokázal získat všehovšudy dva body.

Sílu před vlastním publikem Hlinsko prokázalo také v souboji si Trutnovem. Než se stačili hosté rozkoukat, prohrávali rozdílem tří branek. Jako první se prosadil po čtvrthodině hry Jančura a stejný hráč za dalších šest minut zvyšoval na 2:0.

Hosté v poli nebyli horším týmem, v defenzívě ale kupili chybu za chybou a soupeř nemilosrdně trestal – potřetí ve 39. minutě Vaškem.

V kabině si Trutnovští měli co říct a na začátku druhé půle bylo i vidět zlepšení. Herní převaha vyprodukovala kontaktní trefu Doubice, na víc se ale hosté nezmohli. Pokud chtějí na podzim ještě rozšířit svou bodovou sbírku, potřebují uspět v závěrečném domácím duelu s Libiší.

Fakta – branky: 15. a 21. Jančura, 39. Vašek – 66. Doubic. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:4. Diváci: 267. FC Hlinsko: Jech – Křivka, Portyš, Vukliševič, Tulach, Nevole – Jančura (80. Cach), Volf, Hlouš (61. Solnička), Vašek (84. Rodan Banzuzi) – Klika (87. Kyncl). MFK Trutnov: Šťastný – Valášek, J. Turner, Mařas, Knap – Brejcha, Holubec, V. Dvořák, Zieris, Zezula – P. Doubic.

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme šli do utkání s pokorou a první poločas jsme zvládli na výbornou. Po třech krásných brankách jsme mohli další přidat po pauze, ale vypracované šance jsme neproměnili. Díky opět patří našim fanouškům za vydatnou podporu.“

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „I když jsem apeloval na hráče, aby zopakovali výkon z minulého týdne, podali tentokrát špatný výkon. Prohospodařili jsme první poločas. Na dva góly jsme soupeři nahráli a o pauze ztráceli 0:3. Ve druhé půli jsme se zvedli, brzy snížili, měli jsme tam i další závary, ale nic z toho. I když jsme byli více ve hře, brzdila nás špatná kombinace. Můžu tak být jen rád, že jsme aspoň zápas dohráli všichni bez červené karty.“

Další výsledky 14. kola: Ostrá - Vysoké Mýto 5:2 (1:1), Velké Hamry - Letohrad 3:1 (1:1), Benátky nad Jizerou - Nymburk 5:0 (2:0), Náchod - Poříčany 3:1 (0:1), Kolín - Čáslav 3:1 (2:0), Libiš - Horky nad Jizerou 1:2 (0:2).

Aktuální tabulka:

1. Vysoké Mýto 14 12 0 0 2 38:14 36

2. Náchod 14 9 1 3 1 34:11 32

3. Benátky n. J. 14 8 3 0 3 25:16 30

4. Velké Hamry 14 6 2 3 3 27:16 25

5. Kolín 14 6 3 0 5 26:18 24

6. Horky n. J. 14 7 0 1 6 25:29 22

7. Trutnov 14 7 0 0 7 21:32 21

8. Hlinsko 14 6 1 0 7 26:23 20

9. Dvůr Králové 14 5 2 1 6 24:21 20

10. Ostrá 14 6 0 2 6 20:17 20

11. Letohrad 14 5 1 2 6 23:24 19

12. Čáslav 14 4 2 2 6 21:28 18

13. Libiš 14 5 0 1 8 22:26 16

14. Kutná Hora 14 3 0 3 8 13:27 12

15. Poříčany 14 3 1 0 10 19:38 11

16. Nymburk 14 2 2 0 10 9:33 10