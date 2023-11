Fotbalisté Trutnova slaví čtvrtou výhru v sezoně. Jediná branka jim stačila na tři body v Benešově, na půdě loni ještě třetiligového celku, který od léta trénuje bývalý slávista Petr Mikolanda. Pro kouče Vladimíra Markse cenný skalp jen týden před koncem podzimní části.

Fotbalisté Trutnova měli v sobotu co slavit. Na hřišti Benešova vyhráli 1:0 a vzdálili se tak soupeřům ze dna tabulky Fortuna Divize C. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisté Trutnova zajížděli ve 14. kole Fortuna Divize C na půdu Benešova a proti loňskému účastníkovi České fotbalové ligy rozhodně nebyli favoritem. Přesto na horké půdě udrželi soupeřovu ofenzívu na uzdě a zásluhou trefy Michala Trávníčka si pod Krkonoše odvezli všechny tři body.

Na hřišti soupeře tak Východočeši vyhráli druhý z celkového počtu osmi podzimních zápasů a v tabulce se dotáhli na dvojici konkurentů s nyní shodným ziskem čtrnácti bodů.

Fortuna Divize C - 14. kolo

Benešov - Trutnov 0:1 (0:0)

Středočechům v divizi patří klidný střed tabulky a v domácím prostředí hodlali svěřenci trenéra Petra Mikolandy potvrdit týden staré vítězství z Čáslavi. Úvod utkání tomu i nasvědčoval. Favorit začal náporem a zdálo se, že je otázka času, kdy se Benešovští prvně prosadí.

Nahrával tomu fakt, že se domácí mohou chlubit slušnou ofenzivní silou, jakou tvoří například trio Martin Nešpor - Miroslav Tomek - Kamil Kulhavý. Hosté ale nehodlali prodat svoji kůži lacino a to přesto, že čtyři poslední návštěvy venkovních stadionů dopadly zle nedobře čtyřmi porážkami.

Tentokrát se ale k Trutnovu přiklonilo štěstí. Soupeř totiž již zmiňovaný úvodní nápor ke vstřelení branky nedotáhl a naopak to byli hosté, kteří krátce před uplynutím hodiny hry udeřili povedenou ranou Trávníčka.

Podzinní střelci MFK Trutnov - 4 branky: Patrik Brejcha, Vítězslav Horčička, Marcel Štěpánek, Michal Trávníček. 2 branky: Josef Zezula. 1 branka: Štěpán Čechovič, Štěpán Duch, Martin Knap, Martin Sapár, Petr Zieris.





Ten nakonec svojí čtvrtou trefou v sezoně zápas rozhodl a na východ Čech se tak stěhovaly tři velice důležité body. Potvrdit zisk ze hřiště soupeře se svěřenci trenéra Vladimíra Markse pokusí v sobotní podzimní derniéře doma proti Vysokému Mýtu.

Fakta - branka: 59. Trávníček. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 1:1. Diváci: 62. FK Benešov: Schummer - Vosáhlo, Roháč (71. F. Bílek), Pilík, Nátr - Kubiš (78. M. Stejskal), Walter, Kulhavý (58. Dušek), Čmovš - M. Tomek (71. Sadyk), M. Nešpor. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar, Zieris, Mařas – Čechovič, M. Knap, Trávníček, Zezula – D. Bičiště (80. Sapár), Brejcha (90.Houdek), Horčička.

Sinusoida Benešova pokračuje. Po výhře v Čáslavi přišla domácí prohra

Ohlasy trenérů

Petr Mikolanda, trenér FK Benešov: „Po dvaceti minutách se na těžkém terénu nedala používat kombinace, což nám spíš uškodilo. Vzhledem k tomu, že jsme nedali dvě velké šance v prvním poločase a soupeř měl z brejku jednu, tak přesně tyhle divizní zápasy jsou o tom, kdo dá první gól. Druhý poločas jsme začali hůř než ten první. Soupeř jednoduše získával míče, my byli těžkopádní v kombinaci. Hráli jsme pomalu, nedokázali jsme se dostat do nějakých šancí. Hosté dobře odbránili a z ojedinělé akce nám vstřelili branku na přední tyč z pětadvaceti metrů, což je za mě velkou chybou. Přichystali jsme hráče na to, že soupeř bude hrát z bloku na rychlé brejky. Měli jsme tři šance a pořádně netrefili bránu. Když už, tak tyč. Špatně jsme naložili s tím, co jsme chtěli hrát a jakým způsobem.“

Vladimír MarksZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Věděli jsme, že domácí na nás budou chtít v úvodu zápasu vlétnout a pokusit se skórovat. S vypětím všech sil jsme nápor ustáli a kromě standardní situace, která skončila na naší tyči, jsme Benešov do žádných šancí nepouštěli. Na opačné straně měl dvě příležitosti Patrik Brejcha, ale bohužel nebyl v koncovce dostatečně důrazný. Po změně stran jsme byli podle mě lepším týmem a po zásluze si odvážíme všechny tři body po krásné střele Míši Trávníčka zpoza vápna. Hráči splnili to, na co jsem před zápasem apeloval nejvíc – dali do zápasu srdce, rvali se jeden za druhého a výsledek se ihned dostavil.“

Další výsledky 14. kola: Benátky nad Jizerou - Nový Bydžov 5:1, Velké Hamry - Ústí nad Labem 1:0, Slavia Hradec Králové - Dobrovice 2:3, Vysoké Mýto - Čáslav 1:0, Hlinsko - Letohrad 3:2, Turnov - Chrudim B 2:0, Spoje Praha - Kosmonosy 1:3.