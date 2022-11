A pak že to nejde! Až do třináctého kola čekali fotbalisté Trutnova a Náchoda shodně na úvodní vítězství z domácího trávníku. Přitom zrovna nehostili žádné nazdárky. Jak fotbalisté Hlinska do Podkrkonoší, tak hráči Dobrovice do Náchoda dorazili v rolích papírových favoritů.