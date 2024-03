Fotbalisté Trutnova nedokázali zopakovat výsledek z úvodního jarního utkání, ve kterém na domácím hřišti přehráli Spoje Praha 3:1. Na půdě chrudimské juniorky se potvrdila jak síla posíleného domácího kádru, tak podzimní bolest hostů, jíž byly nevyrovnané výkony.

Kapitán Petr Zieris (vlevo) byl jediným střelcem Trutnova v utkání na hřišti Chrudimi B. Jeho trefa ale byla pouze čestným úspěchem při vysoké porážce. | Foto: Jiří Petr

Těžkou ránu inkasovali hned ve druhém jarním dějství Fortuna Divize C fotbalisté Trutnova. Týden poté, co na vlastním trávníku zvládli vstup do druhé poloviny sezony a porazili pražské Spoje 3:1, obdrželi debakl 1:6 na hřišti rezervy druholigové Chrudimi.

V tabulce tak svěřenci trenéra Vladimíra Markse rázem klesli na desátou pozici a hned v dalším kole čeká tým velmi důležité krajské derby proti Novému Bydžovu. Duel se bude hrát v neděli od 15 hodin na břehu Úpy.

Fortuna Divize C – 18. kolo

Chrudim B – Trutnov 6:1 (4:1)

Domácí mohli v utkání využít služeb fotbalistů z druholigové soupisky a celkem se jich v sestavě Chrudimi objevilo hned devět. Co se ale na hráčích Trutnova projevilo mnohem hůř, to byla změna hřiště, když domácí oddíl utkání na poslední chvíli přesunul z umělého trávníku na přírodní, s čímž se původně nepočítalo.

Z utkání Trutnov vs. Spoje PrahaZdroj: Jiří Petr„Terén byl pro nás velkým oříškem, nestihli jsme se na něj dostatečně připravit,“ poznamenal kouč Marks po utkání.

Však také jeho svěřenci naprosto propadli v úvodních minutách a než si na přechod z umělky na trávu zvykli, prohrávali o tři branky. Postupně se prosadili Bauer, Vilotič a Trajkovič, tedy tři borci, kteří si dopoledne plnili roli náhradníků ve vítězném souboji s brněnskou Zbrojovkou (3:1).

Po rohovém kopu sice snížil ve 27. minutě Zieris, ještě do pauzy se prosadil další dopolední druholigista Zvolánek a ten společně s Koukolou ještě těsně před koncem druhé půle dali výsledku tenisovou podobu.

Šance přitom měli také hosté, kupříkladu Slavík s Horčičkou je ale neproměnili a tak vypadá konečný výsledek pro Trutnov ne zrovna lichotivě.

Fakta – branky: 5. D. Bauer, 12. S. Vilotič, 21. A. Trajkovič, 38. a 87. M. Zvolánek, 81. T. Koukola – 27. P. Zieris. Rozhodčí: Machýček – Matějček, Kubečka. ŽK: 1:2. Diváci: 60. MFK Chrudim B: Šerák – Borkovec (76. Novák), Kosek (76. Holeček), Luiz (66. Sedlák), Bauer, Zvolánek, Koukola, Vilotič, Sotorník, Trajkovič (76. Holub D.), Vácha (66. Tlapák). MFK Trutnov: M. Hofírek – M. Sapár (46. J. Balcar), P. Zieris, L. Kundrt, M. Mařas – P. Brejcha (78. D. Rydval), Š. Čechovič, V. Horčička, P. Holubec (46. M. Kruliš), J. Zezula – J. Slavík (78. Doležal).

Ohlasy na utkání

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: „Utkání jsme rozhodli v prvním poločase, kdy jsme nastříleli čtyři branky. Po změně stran ztratilo utkání z naší strany na tempu a kvalitě. Zápas jsme nakonec zvládli vysokým a zaslouženým vítězstvím.“

Vladimír Marks a Miloš DvořákZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Byl to špatný výkon. Přišlo mi, že jsme se vrátili v čase, kdy to byla taková naše klasika, že jsme jeden zápas zahráli dobře, ale hned další jsme úplně propadli. Minulý týden doma jsme hráli slušný fotbal, myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. V Chrudimi jsme naopak zaslouženě prohráli. Řekl bych, že soupeř ani o moc šancí víc neměl, ale byl naprosto nekompromisní v jejich proměňování. Každou svou příležitost úplně s přehledem – až tréninkově – zakončil. Prohrát se může, nemělo by se však prohrávat takovým způsobem, jako jsme prohráli.“

