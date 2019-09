Trutnov – Náchod 4:3 (1:1)

Parádní představení přichystali na prosluněné sobotní odpoledne fotbalovým příznivcům hráči Trutnova a dosavadní lídr tabulky Náchod. V „malém“ derby se podávala atraktivní partie, které nechybělo zhola nic. Padlo sedm branek, k vidění byly dvě proměněné penalty, góly nohou, hlavou, ale také dramatická zápletka.

Statisticky vše odstartoval pokutový kop odpískaný ve 21. minutě, který s velkým přehledem proměnil domácí exekutor Holubec. Uběhlo 14 minut a stejnou možnost od sudího dostali i hosté. Tentokrát si vzal míč dle očekávání Malý a stav 1:1 vydržel až do poločasové přestávky.

Brzy po pauze se domácí kanonýr Holubec vložil do děje utkání znovu. V 52. minutě to byl právě on, kdo rozehrál rohový kop a v šestnáctce si místo pro zakončení hlavou našel Knap. Po hodině hry si oba borci spolupráci zopakovali. Tentokrát šlo o trestný kop a znovu byla na jeho konci hlavička Knapa – 3:1.

Velká škoda pro domácí, že hned za minutu lacino snížil Malý. Zvlášť když v 79. minutě hosté zahrozili znovu a po centru do šestnáctky se prosadil Hlava – jak jinak než hlavou! Když už to vypadalo, že stav 3:3 vydrží do závěrečného hvizdu, vyrobili hosté obrovskou hrubku, které dokázal pohotově využít hrdina utkání Brejcha.

Fakta – branky: 21. Holubec z pen., 52. a 60. Knap, 86. Brejcha – 35. z pen. a 61. Malý, 79. Hlava. Rozhodčí: Braun. ŽK: 3:2. Diváci: 215. MFK Trutnov: Šťastný – Macek, Zieris, Mařas, Turner – Valášek (85. J. Tobiáš), Brejcha (88. Landa), Holubec, Knap, Zezula – Doubic (81. V. Dvořák). FK Náchod: Baláž – Petřík (55. Vaněček), Kadavý (83. Volf), Kabeláč, Podolník – Jahoda (46. Fenz), Hlava, Brich, Simon (55. Rojšl) – Pražák, Malý.