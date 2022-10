„Kluci v kabině říkali, že za stavu 0:1 byl na nás v poslední minutě faul v pokutovém území. Jestli to tak bude vidět na videu, tak jsme měli kopat penaltu,“ láteřil po utkání náchodský lodivod Karel Krejčík. VAR ale ve Fortuna Divizi C není a jelikož chvíli na to fotbalisté Benátek nad Jizerou přidali za záda gólmana Baláže druhou branku, zůstaly všechny bodu ve středních Čechách.

Katastrofální začátek a marná snaha o dohnání ztráty. Trutnov padl v Letohradě

Fortuna Divize C, 10. kolo

SK Benátky nad Jizerou – FK Náchod 2:0 (1:0)

Po sérii pěti zápasů bez vítězství mířili fotbalisté Náchoda na horkou půdu Benátek nad Jizerou, kde je čekal jediný dosud neporažený celek soutěže. Středočeši patří rok co rok k tomu nejlepšímu, co divizní C skupina nabízí a bylo tak zřejmé, že do zápasu 10. kola půjdou v roli jasného favorita.

Momentka z utkání Benátky nad Jizerou vs. Náchod (2:0).Zdroj: Michal MalýTak se i stalo a co favorit potřebuje nejvíc? Ano, rychlou branku. Tu domácí vstřelili už po dvanácti minutách hry, když Borovička nasměroval míč z rohového kopu přímo na hlavu Šimečka, jenž otevřel skóre – 1:0.

Domácí byli lepší, míč soupeři moc nepůjčovali, do přestávky ale druhý gól nepřidali, čímž umožnili hostům stále myslet na bodový zisk. To zdvojnásobila přestávková domluva kouče Krejčíka v náchodské kabině a hned po návratu obou mužstev z kabin mohlo být srovnáno.

Do zajímavé příležitosti se dostal Světlík, po obejití gólmana Straky ale neměl čas na přesné zakončení. Pojistka benáteckého vítězství poté dlouho nepřicházela a v závěrečných minutách vystrkovali stále častěji ofenzivní růžky Východočeši.

Možná nejblíže vyrovnání byl Punar, v šanci ale vysoko přestřelil a nepřesné byly i pokusy Goise s Petříkem. Náchod za celý zápas netrefil branku! Trest přišel v nastaveném čase, kdy domácí z brejku přidali střídajícím Mbahem druhou branku.

Fakta – branky: 15. Šimeček, 90. (+2) Mbah. Rozhodčí: Hrivík. ŽK: 4:1. Diváci: 140. SK Benátky nad Jizerou: Straka – Zabilanský, Kopa, Borovička, Komma – Knobloch, Šimeček (90. Glöckner), Komárek (64. Mbah), Vobořil, Slicho (46. Bodlák) – Macek (72. Holakovský). FK Náchod: Baláž – Světlík, Knap (77. Gois), Locker, Punar – K. Krejčík – J. Petřík, Knespl (59. Simon), J. Čejchan (59. Král) – Bičiště, Zámečník.

Fotbalisté Náchoda na hřišti druhého celku tabulky sahali po bodu.Zdroj: Michal Malý

Ohlasy na utkání

Tomáš Staněk, trenér SK Benátky nad Jizerou: „Doslova jsme utrpěli vítězství. Soupeř předváděl asi to, na co jsme se připravovali. Byl hodně zavřený, hrál silový fotbal, byl velmi dobrý v soubojích. Měli jsme s tím velké problémy. Pomohli jsme si standardní situací, kterou perfektně vymyslel Kysi (Jan Kysela). Tohle nám vyšlo a my vedli 1:0. Soupeře jsme měli tam, kde jsme potřebovali. Stále jsme ale věděli, že to není ono. I když jsme hráli na jednoho útočníka, chtěli jsme tvořit a být silní uprostřed hřiště. To se nám nepodařilo. V polovině druhého poločasu jsme začali hrát na dva útočníky, hrnulo se to ale na nás. Soupeř měl v závěru jednu brankovou příležitost, kdy přestřelil bránu. My měli před tím jednu gólovou situaci Vobořilem. Remíza by pro soupeře asi byla zasloužená, my ale dnešní utkání ubojovali. Trošku se nám asi vrátilo to z předchozích zápasů, v nichž jsme hráli dobrý fotbal, měli šest nebo sedm brankových příležitostí v každém zápase, nakonec jsme ale remizovali. Kluci se ale snažili soupeři bojovností vyrovnat. Dostali jsme hodně žlutých karet, i tím bylo vidět, že se nejednalo o lehké utkání. Splnili jsme povinnost, protože jsme potřebovali vyhrát. Budeme se připravovat na nedělní důležitý zápas v Liberci.“

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Byli jsme si vědomi toho, že jedeme na půdu favorita. Domácí nyní dvakrát doma remizovali, přesto neradi pouští body. Náš tým je v těžké situaci, protože neboduje. V podstatě dáváme mužstvo do kupy. Do Náchoda jsem přišel v létě, přivedl jsem z Hradce Králové asi pět kluků, ještě navíc po zranění. Z těch místních hráčů tu zbyl nějaký kádr, takže se snažíme mužstvo nějak tvořit. Nedávali jsme si tu velké ambice, přesto jsem věřil, že jsme schopni tu něco uhrát. Myslím si, že zápas to ukázal. Mohli jsme tu bodovat. Za stavu 0:1 jsme měli stoprocentní gólovku do prázdné brány. Řekl bych, že i naše hra po vápno vypadala slušně. Stále doplácíme na hrubé, individuální chyby. Máme mladé, nezkušené mužstvo, bohužel tito mladí hráči se nám objevují u inkasovaných branek. Dnešní utkání to opět potvrdilo, protože náš útočník Světlík takto nechá hlavičkovat hráče. Byla to snad jediná šance domácích v prvním poločase. Samozřejmě jsem trošku zklamaný, že jsme tu nebodovali. Bylo vidět, že domácí si náskok hlídali. Mají ve svém týmu hromadu zkušených hráčů. Letos se ukazuje, že tato divizní skupina asi hodně posílila. Je tu béčko Chrudimi či Liberce, sestoupivší Ústí nad Orlicí. Řekl bych, že oproti loňsku je tu více kvalitních mančaftů. Je to těžká soutěž. Kluci v kabině říkali, že za stavu 0:1 byl v poslední minutě faul na nás v pokutovém území. Jestli to tak bude vidět na videu, tak jsme měli kopat penaltu. Poté jsme ještě zbytečně obdrželi druhou branku, opět po další hrubce. Tohle už ale nic neřešilo.“