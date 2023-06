Zápas o naději. Zápas, po kterém mohlo být v případě dvorské prohry jasno o sestupu z Fortuna Divize C. Po devatenácti letech! Ale není. Tým trenéra Zbyňka Dujsíka v klíčovém souboji předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně a ve výborném utkání porazil soupeře z Čáslavi 3:1.

Podívejte se na sestřih branek z divizního utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Čáslaví (3:1). | Video: Ivo Janeček

Dvoráci v neděli nastoupili proti soupeři, který měl v tabulce o tři body více, jasným cílem podkrkonošského celku tak byl zisk tří bodů. Povedlo se. Po bezbrankovém poločase domácí nastříleli Středočechům tři branky a velmi dobrým výkonem se udrželi ve hře o záchranu.

KRAJSKÝ FOTBAL: Solnice ztratila třígólové vedení, o náskok v čele ale nepřišla

Po utkání však nastal problém. Jelikož Národní ligu opouští jeden český tým (Slavia Praha B), bude letos ze tří divizních skupin sestupovat dohromady 10 mužstev. Při pohledu na jednotlivé tabulky je velmi pravděpodobné, že čtyři týmy opustí právě naši skupinu C. Pokud v příštím kole Nový Bydžov na vlastním trávníku porazí Dobrovici, na lepší než třináctou pozici Dvoru Králové nad Labem nemusí pomoci ani případná dvě vítězství ve zbývajících dvou duelech (v Letohradě a s Novým Bydžovem).

Fortuna Divize C – 28. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Čáslav 3:1 (0:0)

Úvodní minuty pod Hankovým domem nabídly opatrný fotbal. Hned na začátku duelu musel zasahovat gólman Matula, ve 24. minutě pak stoupající aktivitu domácích potvrdila trefa Allena do břevna. Ve 36. minutě byli blízko vedoucí brance hosté, Chábera však tutovku doslova zahodil.

Fortuna Divize C - 28. kolo: Dvůr Králové nad Labem - Čáslav 3:1 (0:0)Zdroj: Renata JírováPo přestávce uběhlo pouhých pět minut, když se ke střele z dobrých jednadvaceti metrů odhodlal Allen a svojí „slabší“ pravou trefil nejlépe, jak mohl. Dvě minuty po rozehrání Allen vyslal do sóla aktivně hrajícího Machače, domácího dorostence poslal k zemi gólman Vyhnánek a pokutový kop s přehledem proměnil nejlepší dvorský střelec v sezoně S Trawally – 2:0.

Hrál se svižný koukatelný fotbal v plném nasazení z obou stran a pěkné momenty byly k vidění dál. V 66. minutě neuvěřitelným zákrokem Matula vychytal Hejného, na druhé straně se Vyhnánek zaskvěl při dělovce Machače. V 83. minutě už ale nemohl stačit na nádherný volej Šťastného, jenž trefou na 3:0 potvrdil svou výbornou jarní formu.

S ohledem na počet neproměněných příležitostí si nakonec také hosté zasloužili vstřelenou branku, když v první minutě nastaveného času Peca snížil na konečných 3:1.

Nula jedna, jak jinak. Náchod srazil vlastní gól a s divizí se Východočeši loučí

Fakta – branky: 50. Allen, 53. S Trawally z pen., 83. Šťastný – 90. (+1) Peca. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (90.+3 Konyvka). Diváci: 220. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Olawoyin, Hospedales, P. Šťastný – Augustin, Allen, Votrubec, Hruška (64. Sojka), Machač (85. O. Štědrý) – S Trawally (75. M. Hrubý). FK Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů (59. Bašek), Peca – Chábera (85. Schovanec), Vančura (85. Konyvka), Čuchal, Slavík – Ronovský, Hejný.

Ohlasy trenérů

Martin Hruška, hrající asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř se prezentoval nakopávanými míči na vysoké hráče. Naštěstí pro nás se v první půli gólově neprosadil. Naopak nám se podařilo ve druhém poločase vstřelit dva slepené góly, které podtrhl a rozhodl o vítězství nádherný třetí gól.“

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Jeli jsme do Dvora pro tři body. Podle toho jsme i ofenzivně poskládali sestavu. Bohužel jsme vyhořeli v proměňování brankových příležitostí, a to rozhodlo zápas. Už prvním poločase jsme měli čtyři velké příležitosti ke skórování, trestuhodně jsme je zahodili. Domácí po jedné střele orazítkovali břevno. I do druhé půle jsme měli dobrý vstup, po dalších nadějných možnostech se ale potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš. Soupeř po se odrazech míče dostal ke střele ze střední vzdálenosti, která skončila v síti. Než jsme se nadáli, tak jako již několikrát, inkasovali jsme vzápětí podruhé z pokutového kopu. Znovu nás několikrát vychytal gólman soupeře. Dle mého názoru, i když jsme hráli vabank, tak jsme předvedli jeden z nejlepších výkonů v jarní části. Nebylo nám ale přáno vstřelit branku. Když pak domácí hráč trefil odražený míč z pětadvaceti metrů volejem přesně za tyč, to už se nám fotbalová spravedlnost vysmála do očí. Náš gól v závěru už nic neřešil.“

Program o záchranu bojujících mužstev

29. kolo: Nový Bydžov – Dobrovice, Letohrad – Dvůr Králové nad Labem, Čáslav – Hlinsko, Brandýs nad Labem – Benátky nad Jizerou.

30. kolo: Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov, Hlinsko – Letohrad, Ústí nad Orlicí – Čáslav, Turnov – Brandýs nad Labem.

Zdroj: Renata Jírová