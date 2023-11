Kde že loňské sněhy jsou… Fotbalisté Trutnova minulou sezonu Fortuna Divize C zakončili na fantastickém a pro klub v tomto tisíciletí historickém čtvrtém místě, v novém ročníku se jim ale vůbec nedaří a s pouhými jedenácti body se dvě kola před zimní přestávkou krčí na třinácté pozici.

V historicky jednadvacátém vzájemném měření sil v tomto tisíciletí si fotbalisté Trutnova připsali s Turnovem dvanáctou porážku. | Foto: Jiří Petr

Na hřištích soupeřů neuhráli v září ani říjnu jediný bod. O to víc potřebují fotbalisté Trutnova vyhrávat v domácím prostředí. Jenže ani zde se jim v této sezoně nedaří. Ze šesti utkání před vlastním publikem prohráli svěřenci trenéra Vladimíra Markse v sobotu už potřetí, tentokrát v souboji s Turnovem.

Fortuna Divize C - 13. kolo

Trutnov – Turnov 1:2 (0:1)

Trutnovští na domácím hřišti v podzimní části sezony porazili pouze poslední Letohrad a výsledkem 1:0 Hlinsko, jinak tu svým fanouškům žádnou další vítěznou radost nepřipravili.

Trutnov od 43. minuty vedl.Zdroj: Jiří PetrA smutní odcházeli příznivci jediného podkrkonošského účastníka divize ze stadionu i tentokrát. Přitom v prvním poločase měli důvod věřit, že domácí hráči odčiní poslední nezdary. Ač tým nehrál nijak oslnivě, krátce před pauzou šel do vedení, když faul brankáře na Zezulu potrestal z pokutového kopu Trávníček - 1:0.

Bohužel, jak snadno domácí k vedení přišli, tak se jej i brzy po pauze nedobrovolně vzdali. Už v 51. minutě totiž nedůrazu trutnovské defenzívy využil Prokopec a rázem bylo zase vyrovnáno.

Rozhodující moment utkání přišel v 66. minutě. Sudí Tomáš Havel odpískal penaltu správně také ve prospěch hostujícího mužstva a jeho jmenovec Petr Havel příležitosti využil k vítězné trefě svého týmu.

Trutnovští už na gólovou odpověď síly nenašli a ve zbytku podzimní části se pokusí body získat nejprve na hřišti Benešova a poté doma proti Vysokému Mýtu.

Fakta - branky: 43. Trávníček z pen. – 51. Prokopec, 66. P. Havel z pen. Rozhodčí: T. Havel. ŽK: 1:2. Diváci: 70. MFK Trutnov: Hofírek – Sapár (46. Duch), Zieris, Mařas – Štěpánek (82. Houdek), Jirousek (38. Čechovič), Trávníček, Zezula – Bičiště (66. Doležal), Brejcha, Horčička. FK Turnov: J. Franc - A. Holub, Chládek, Vencbauer, P. Havel (90. Linhart) - Prokopec (60. Š. Havel), Petržilka, Nosek (60. M. Malý), Tomašov - P. Svoboda (84. Müller), Jíra.

Ohlas trenéra

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Náš nejhorší výkon za poslední dvě sezony, nic dalšího netřeba dodávat. Přestože jsme se dostali z penalty do vedení, vůbec nám to nepomohlo a za celý zápas jsme se nedostali do rytmu. Hráli jsme po celou dobu s malým pohybem a nasazením. Hosté z Turnova potvrdili, že jsou momentálně ve velké pohodě. Hráli to, co potřebovali, věřili si a zaslouženě zvítězili.“

Turnovský Petr Havel právě proměňuje pokutový kop a posílá svůj tým v Trutnově do vedení 2:1.Zdroj: Jiří Petr